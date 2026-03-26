Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post

Mircea Lucescu a reconstruit naționala Semilunii între 2017 și 2019, cât a fost selecționerul roș-albilor. Astăzi își înfruntă foștii jucători.
Mircea Lucescu înfruntă joi seară naționala Turciei, pe care a antrenat-o un an și jumătate, între 2 august 2017 și 11 februarie 2019.
„Era cea mai bătrână echipă a Europei înainte să vin eu”, a spus Il Luce la conferința de miercuri, la Istanbul.
Antrenorul în vârstă de 80 de ani a reconstruit formația turcă în acea perioadă, lansând mai mulți tineri.
Astăzi, ca selecționer al „tricolorilor”, vede în lotul Semilunii patru dintre jucătorii promovați pe vremea lui.
Demiral e numărul 1 promovat de Lucescu
Cel mai bun dintre ei, Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), nu va evolua sigur. Nerefăcut după o gravă leziune musculară, nu s-a antrenat deloc în acest cantonament.
Demiral, 28 de ani, fost la Juventus și Atalanta, a debutat la națională pe 20 noiembrie 2018, la 0-0 cu Ucraina, jucând numai cinci minute.
Juca la Alanyaspor, împrumutat de Sporting Lisabona. Azi are 61 de selecții (6 goluri, 3 assisturi), fiind unul dintre vicecăpitani.
Zeki Celik și Mert Muldur s-au luptat pentru titularizare ca fundaș dreapta. Primul, out!
Alt internațional care a ieșit în ultima clipă din lotul pentru această confruntare este Zeki Celik. S-a pregătit individual miercuri după o accidentare.
Fundașul dreapta, acum la AS Roma (28 de ani), evolua la Istanbulspor pe 5 iunie 2018, când Lucescu i-a oferit prima selecție la naționala Turciei, la 1-1 cu Rusia. De-abia a atins mingea, a jucat doar un minut.
A ajuns la 58 de selecții (3 goluri, două pase decisive). Și el e printre vicecăpitanii lui Montella.
Înaintea meciului contra României, s-a duelat pentru postul de fundaș dreapta cu Mert Muldur. Mert va fi titular joi seară.
Apărătorul lui Fenerbahce (26 de ani), născut la Viena, era la echipa austriacă Rapid când a debutat pentru Turcia, cu Lucescu selecționer.
E pregătit de cea de-a 42-a selecție. Are trei goluri și trei assisturi.
Lucescu l-a promovat pe Kahveci la aproape 23 de ani
Ultimul jucător propulsat de Lucescu la reprezentativa Turciei și aflat acum în lotul lui Montella este Irfan Can Kahveci.
Extrema dreaptă a lui Kasimpașa (30 de ani, împrumutat de la Fenerbahce) purta tricoul lui Bașakșehir la momentul începutului la națională.
Astăzi are 44 de selecții, șase goluri și două pase decisive.