Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
Mircea Lucescu, în noiembrie 2018, la cantonamentul Hasan Dogan, centrul sportiv al naționalei Turciei Foto: Imago
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 09:39
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 11:29
  • Mircea Lucescu a reconstruit naționala Semilunii între 2017 și 2019, cât a fost selecționerul roș-albilor. Astăzi își înfruntă foștii jucători. 
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meci. 

Mircea Lucescu înfruntă joi seară naționala Turciei, pe care a antrenat-o un an și jumătate, între 2 august 2017 și 11 februarie 2019.

„Era cea mai bătrână echipă a Europei înainte să vin eu”, a spus Il Luce la conferința de miercuri, la Istanbul.

17 meciuri
a avut Mircea Lucescu la naționala Turciei: 4 victorii, 6 egaluri, 7 înfrângeri (golaveraj 17-25)

Antrenorul în vârstă de 80 de ani a reconstruit formația turcă în acea perioadă, lansând mai mulți tineri.

Astăzi, ca selecționer al „tricolorilor”, vede în lotul Semilunii patru dintre jucătorii promovați pe vremea lui.

12 jucători
din lotul actual al lui Vincenzo Montella, de 29 de internaționali, s-au născut în alte țări

Demiral e numărul 1 promovat de Lucescu

Cel mai bun dintre ei, Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), nu va evolua sigur. Nerefăcut după o gravă leziune musculară, nu s-a antrenat deloc în acest cantonament.

Merih Demiral, cu banderola naționalei Turciei. Foto: Imago

Demiral, 28 de ani, fost la Juventus și Atalanta, a debutat la națională pe 20 noiembrie 2018, la 0-0 cu Ucraina, jucând numai cinci minute.

20 de ani,
8 luni și 15 zile era vârsta lui Demiral la startul pentru Turcia, cu Lucescu selecționer

Juca la Alanyaspor, împrumutat de Sporting Lisabona. Azi are 61 de selecții (6 goluri, 3 assisturi), fiind unul dintre vicecăpitani.

Zeki Celik și Mert Muldur s-au luptat pentru titularizare ca fundaș dreapta. Primul, out!

Alt internațional care a ieșit în ultima clipă din lotul pentru această confruntare este Zeki Celik. S-a pregătit individual miercuri după o accidentare.

Zeki Celik, duel sub ochii lui Lucescu (stânga) în tricoul cu Semilună. Foto: Imago

Fundașul dreapta, acum la AS Roma (28 de ani), evolua la Istanbulspor pe 5 iunie 2018, când Lucescu i-a oferit prima selecție la naționala Turciei, la 1-1 cu Rusia. De-abia a atins mingea, a jucat doar un minut.

21 de ani,
3 luni și 19 zile avea Zeki Celik când a fost lansat de Lucescu la selecționata alb-roșie

A ajuns la 58 de selecții (3 goluri, două pase decisive). Și el e printre vicecăpitanii lui Montella.

453,2 milioane de euro
valorează lotul Turciei, de 4,35 ori mai scump decât cel al României, evaluat de Transfermarkt la 104,05 milioane

Înaintea meciului contra României, s-a duelat pentru postul de fundaș dreapta cu Mert Muldur. Mert va fi titular joi seară.

Mert Muldur (stânga), în luptă pentru minge cu Yunus Akgun, în acest cantonament. Foto: Imago

Apărătorul lui Fenerbahce (26 de ani), născut la Viena, era la echipa austriacă Rapid când a debutat pentru Turcia, cu Lucescu selecționer.

19 ani,
6 luni și 8 zile era vârsta lui Mert Muldur la primul său meci la națională, 0-0 cu Bosnia, pe 11 octombrie 2018

E pregătit de cea de-a 42-a selecție. Are trei goluri și trei assisturi.

Mirea Lucescu și Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoarea meciului cu Turcia Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro

Lucescu l-a promovat pe Kahveci la aproape 23 de ani

Ultimul jucător propulsat de Lucescu la reprezentativa Turciei și aflat acum în lotul lui Montella este Irfan Can Kahveci.

Extrema dreaptă a lui Kasimpașa (30 de ani, împrumutat de la Fenerbahce) purta tricoul lui Bașakșehir la momentul începutului la națională.

22 de ani,
8 luni și 8 zile avea Irfan Can Kahveci pe 23 martie 2018, la 1-0 cu Irlanda de Nord, startul său la națională

Astăzi are 44 de selecții, șase goluri și două pase decisive.

„O onoare să fiu comparat cu Hagi” Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună”. Mesajul său pentru „tricolori”
