Lamine Yamal/ Foto: IMAGO
Lovitură cruntă pentru Barcelona FOTO. Lamine Yamal riscă să rateze finalul de sezon! Primul diagnostic primit

alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 09:03
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 09:37
  • Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, ar putea rata restul sezonului, după accidentarea suferită în meciul cu Celta Vigo, 1-0.

Puștiul minune al catalanilor a rezistat mai puțin de o repriză în partida de pe Camp Nou.

În minutul 39 al meciului, Yamal a obținut un penalty pe care tot el l-a transformat, dar nu a apucat să sărbătorească reușita.

S-a întins pe gazon după ce a simțit o durere la mușchii ischiogambieri. Nu a mai putut continua partida, iar locul său a fost luat de Bardghji.

Lamine Yamal ar putea rata restul sezonului

„Decarul” Barcelonei a suferit o ruptură musculară la nivelul bicepsului femural de la piciorul stâng, iar în următoarele ore se va stabili perioada exactă de recuperare, informează marca.com.

Cotidianul spaniol scrie că Yamal va rata cu siguranță Clasico, programat pe 10 mai, și există șanse să nu mai joace până la finalul sezonului.

Lamine va fi supus joi unor teste suplimentare pentru a vedea cât de gravă este accidentarea.

Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport)

Meciurile Barcelonei până la finalul sezonului

  • Getafe (d) - 25 aprilie
  • Osasuna (a) - 2 mai
  • Real Madrid (a) - 10 mai
  • Alaves (d) - 13 mai
  • Betis (a) - 17 mai
  • Valencia (d) - 24 mai

Flick i-a pierdut și pe Joao Cancelo și Eric Garcia

Pe lângă Yamal, Barcelona nu îi va avea la dispoziție pentru meciul cu Getafe nici pe Joao Cancelo și Eric Garcia.

Fundașul lateral portughez s-a accidentat în minutul 23 al partidei, fiind înlocuit cu Alejandro Balde.

De partea cealaltă, Garcia a văzut cartonașul galben în prelungirile jocului și va fi suspendat o etapă pentru cumul de cartonașe.

Pe lângă cei trei, Barcelona se confruntă și cu absențele lui Andreas Christensen, Marc Bernal și, în mod special, Raphinha.

În acest moment, catalanii sunt lideri în La Liga, cu 82 de puncte, nouă în fața rivalei Real Madrid, formație aflată pe locul secund.

