Lovitură cruntă pentru Barcelona FOTO. Lamine Yamal riscă să rateze finalul de sezon! Primul diagnostic primit

Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, ar putea rata restul sezonului, după accidentarea suferită în meciul cu Celta Vigo, 1-0.

Puștiul minune al catalanilor a rezistat mai puțin de o repriză în partida de pe Camp Nou.

În minutul 39 al meciului, Yamal a obținut un penalty pe care tot el l-a transformat, dar nu a apucat să sărbătorească reușita.

S-a întins pe gazon după ce a simțit o durere la mușchii ischiogambieri. Nu a mai putut continua partida, iar locul său a fost luat de Bardghji.

„Decarul” Barcelonei a suferit o ruptură musculară la nivelul bicepsului femural de la piciorul stâng, iar în următoarele ore se va stabili perioada exactă de recuperare, informează marca.com.

Cotidianul spaniol scrie că Yamal va rata cu siguranță Clasico, programat pe 10 mai, și există șanse să nu mai joace până la finalul sezonului.

Lamine va fi supus joi unor teste suplimentare pentru a vedea cât de gravă este accidentarea.

Meciurile Barcelonei până la finalul sezonului

Getafe (d) - 25 aprilie

Osasuna (a) - 2 mai

Real Madrid (a) - 10 mai

Alaves (d) - 13 mai

Betis (a) - 17 mai

Valencia (d) - 24 mai

Flick i-a pierdut și pe Joao Cancelo și Eric Garcia

Pe lângă Yamal, Barcelona nu îi va avea la dispoziție pentru meciul cu Getafe nici pe Joao Cancelo și Eric Garcia.

Fundașul lateral portughez s-a accidentat în minutul 23 al partidei, fiind înlocuit cu Alejandro Balde.

De partea cealaltă, Garcia a văzut cartonașul galben în prelungirile jocului și va fi suspendat o etapă pentru cumul de cartonașe.

Pe lângă cei trei, Barcelona se confruntă și cu absențele lui Andreas Christensen, Marc Bernal și, în mod special, Raphinha.

În acest moment, catalanii sunt lideri în La Liga, cu 82 de puncte, nouă în fața rivalei Real Madrid, formație aflată pe locul secund.

Rezumat VIDEO. Barcelona - Celta Vigo 1-0

