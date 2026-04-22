Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat topul partidelor cu cel mai mare număr de spectatori din play-off, dar și media suporterilor prezenți la partidele primelor 6 echipe.

Cum arată cifrele prezențelor din tribune, în rândurile de mai jos.

În statistica publicată de oficialii Superligii, nicio partidă dintre cele disputate de Dinamo nu se află în top 5, în timp ce U Craiova are trei apariții.

Topul asistențelor la jumătatea play-off -ului din Liga 1

Ultimul derby al rundei #5, Craiova - Rapid 1-0, a fost și cel care a stabilit recordul pentru acest play-off, ocupând prima poziție.

Meciurile cu cel mai mare număr de spectatori din play-off:

U Craiova - Rapid, etapa 5 - 23.234 spectatori U Cluj - CFR Cluj, etapa 1 - 20.155 spectatori U Craiova - CFR Cluj, etapa 3, 19.754 spectatori U Cluj - U Craiova, etapa 4, 15.116 spectatori U Craiova - FC Argeș, etapa 1, 14.611 spectatori Rapid - Dinamo, etapa 1, 12.478 spectatori

U Craiova, lider și la media de spectatori în play-off

În ceea ce privește media de suporteri, clasamentul arată astfel după primele 5 etape:

U Craiova - 19.200 spectatori U Cluj - 17.636 spectatori Dinamo - 8.672 spectatori Rapid - 7.295 spectatori CFR Cluj - 6.956 spectatori FC Argeș - 4.074 spectatori

Derby-ul Dinamo - Rapid deține recordul pe întreg sezonul

În sezonul regulat, prezența pe stadion a fost mai mare, iar meciurile celor de la FCSB se regăsesc de 4 ori în top 6:

Dinamo - Rapid, etapa 13 - 34.700 spectatori FCSB - Rapid, etapa 21 - 30.903 spectatori FCSB - Dinamo, etapa 19 - 28.510 spectatori Rapid - FCSB, etapa 6 - 26.871 spectatori U Craiova - FCSB, etapa 27, 25.026 spectatori U Craiova - CFR Cluj, etapa 19, 23.550 spectatori

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

