Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 23:56
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 00:17
  • Liga Profesionistă de Fotbal a publicat topul partidelor cu cel mai mare număr de spectatori din play-off, dar și media suporterilor prezenți la partidele primelor 6 echipe.
În statistica publicată de oficialii Superligii, nicio partidă dintre cele disputate de Dinamo nu se află în top 5, în timp ce U Craiova are trei apariții.

Topul asistențelor la jumătatea play-off-ului din Liga 1

Ultimul derby al rundei #5, Craiova - Rapid 1-0, a fost și cel care a stabilit recordul pentru acest play-off, ocupând prima poziție.

Meciurile cu cel mai mare număr de spectatori din play-off:

  1. U Craiova - Rapid, etapa 5 - 23.234 spectatori
  2. U Cluj - CFR Cluj, etapa 1 - 20.155 spectatori
  3. U Craiova - CFR Cluj, etapa 3, 19.754 spectatori
  4. U Cluj - U Craiova, etapa 4, 15.116 spectatori
  5. U Craiova - FC Argeș, etapa 1, 14.611 spectatori
  6. Rapid - Dinamo, etapa 1, 12.478 spectatori

U Craiova, lider și la media de spectatori în play-off

În ceea ce privește media de suporteri, clasamentul arată astfel după primele 5 etape:

  1. U Craiova - 19.200 spectatori
  2. U Cluj - 17.636 spectatori
  3. Dinamo - 8.672 spectatori
  4. Rapid - 7.295 spectatori
  5. CFR Cluj - 6.956 spectatori
  6. FC Argeș - 4.074 spectatori

Derby-ul Dinamo - Rapid deține recordul pe întreg sezonul

În sezonul regulat, prezența pe stadion a fost mai mare, iar meciurile celor de la FCSB se regăsesc de 4 ori în top 6:

  1. Dinamo - Rapid, etapa 13 - 34.700 spectatori
  2. FCSB - Rapid, etapa 21 - 30.903 spectatori
  3. FCSB - Dinamo, etapa 19 - 28.510 spectatori
  4. Rapid - FCSB, etapa 6 - 26.871 spectatori
  5. U Craiova - FCSB, etapa 27, 25.026 spectatori
  6. U Craiova - CFR Cluj, etapa 19, 23.550 spectatori
Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

dinamo bucuresti Universitatea Craiova spectatori liga 1 play-off asistenta
