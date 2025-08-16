Liga 1, etapa #6 Hermannstadt caută prima victorie din acest sezon, cu Petrolul » Toate rezultatele + clasamentul actualizat +40 foto
Liga 1, etapa #6 Hermannstadt caută prima victorie din acest sezon, cu Petrolul » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 12:30
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 13:15
  • Astăzi, 16 august, se joacă un singur meci în Liga 1: Petrolul Ploiești - Hermannstadt, de la ora 21:30.
  • Unirea Slobozia a câștigat ieri cu Metaloglobus, scor 2-1, iar Dinamo a remizat cu UTA Arad, scor 1-1.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat

Astăzi, 16 august:

Petrolul Ploiești - Hermannstadt, live de la 21:30

Petrolul Ploiești - Hermannstadt  LIVE de la 21:30,  sibienii sunt în căutarea primei victorii din acest sezon de Superliga » Echipele probabile
Petrolul Ploiești - Hermannstadt LIVE de la 21:30, sibienii sunt în căutarea primei victorii din acest sezon de Superliga » Echipele probabile
Petrolul Ploiești - Hermannstadt  LIVE de la 21:30,  sibienii sunt în căutarea primei victorii din acest sezon de Superliga » Echipele probabile
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacşu George Florin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Filip Alexandru
  • Stadion: Ilie Oană 

Duminică, 17 august

Csikszereda - Universitatea Craiova, live de la 16:15

  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

CFR Cluj - FC Botoșani, live de la 18:30

  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”

Rapid - FCSB, live de la 21:30

  • Stadion: Arena Naţională

Luni, 18 august

FC Argeș - Oțelul Galați, live de la 19:00

  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Farul Constanța - U Cluj, live de la 21:30

  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi

S-au jucat:

Dinamo - UTA Arad 1-1

  • Au marcat: Karamoko (59) / Abdallah (33)
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii" smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii" smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
  • UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzionis, A. Roman, V. Costache - Abdallah
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
  • Stadion: Arena Naţională
  • Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg

Galerie foto (40 imagini)

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+40 Foto
Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1

  • Au marcat: Purece 84-pen., 90 / Aganovic 17-aug.
„Ăsta e fotbal?" Mihai Teja a luat foc după ce Metaloglobus a pierdut din nou: „Unde se uită arbitrii!? A intrat «Mbappe» și a jucat singur"
„Ăsta e fotbal?" Mihai Teja a luat foc după ce Metaloglobus a pierdut din nou: „Unde se uită arbitrii!? A intrat «Mbappe» și a jucat singur"
„Ăsta e fotbal?” Mihai Teja a luat foc după ce Metaloglobus a pierdut din nou: „Unde se uită arbitrii!? A intrat «Mbappe» și a jucat singur”

Echipele de start:

  • Slobozia: Rusu - Negru, Dinu, Antoche, Dragu - Deaconu, Pop, Florescu - Rotund, Said, Aganovic
  • Rezerve: Gurău, Afalna, Bărbuț, Coadă, Dulcea, Hamdiu, Ibrian, Lemnaru, Purece, Safronov, Șerbănică, Toma
  • Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Pasagic, Caramalău, Sava - D. Irimia, Carvalho, Sabater, Fernandes - Huiban, Ubbink
  • Rezerve: Nedelcovici, Abbey, Achim, Camara, Gheorghe, A. Irimia, Lis, Milea, Neacșu, Sîrbu, Visic
  • Stadion: Clinceni - Arena 1
  • Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Cerei Alexandru, Orbuleţ Mircea, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Trandafir Cristina Mariana

Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova513
2UTA Arad612
3Rapid511
4Unirea Slobozia610
5Farul Constanța510
6Dinamo69
7FC Botoșani58
8U Cluj56
9Oțelul Galați56
10FC Argeș56
11Petrolul Ploiești55
12FCSB54
13CFR Cluj44
14Hermannstadt53
15Metaloglobus61
16Csikszereda41

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
Nationala
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră"
Conference League
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră"
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”

petrolul ploiesti liga 1 hermannstadt superliga etapa 6
„Îi anunț pe toți dinamoviștii" Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună"
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii" Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună"
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939" UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939" UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
19:00
„Mă puneți să compar asta?" Replica lui Costel Gâlcă după ce MM a zis: „Semnez acum să ne bată Rapid cu 4-0"
„Mă puneți să compar asta?” Replica lui Costel Gâlcă după ce MM a zis: „Semnez acum să ne bată Rapid cu 4-0”
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți" Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat"
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat"
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii" smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii" smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
