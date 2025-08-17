Liga 1, etapa #6 Cele trei reprezentate ale României în competițiile europene evoluează azi » Toate rezultatele + clasamentul actualizat +40 foto
Liga 1, etapa #6 Cele trei reprezentante ale României în competițiile europene evoluează azi » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

George Neagu
Publicat: 17.08.2025, ora 09:36
Actualizat: 17.08.2025, ora 09:39
  • Liga 1 programează azi 3 meciuri: Csikszereda - Universitatea Craiova de la ora 16:15, CFR Cluj - FC Botoșani, de la 18:30, respectiv derby-ul Rapid - FCSB, de la ora 21:30.
  • Petrolul Ploiești și Hermannstadt au remizat ieri, scor 1-1.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Csikszereda - Universitatea Craiova, live de la 16:15

  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

CFR Cluj - FC Botoșani, live de la 18:30

  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”

Rapid - FCSB, live de la 21:30

  • Stadion: Arena Naţională

Luni, 18 august

FC Argeș - Oțelul Galați, live de la 19:00

  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Farul Constanța - U Cluj, live de la 21:30

  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi

S-au jucat:

Petrolul Ploiești - Hermannstadt 1-1

  • Au marcat: Grozav '51 / Buș '83
Petrolul - Hermannstadt 1-1 Sibienii rămân fără victorie în Superligă
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacşu George Florin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Filip Alexandru
  • Stadion: Ilie Oană 

Dinamo - UTA Arad 1-1

  • Au marcat: Karamoko (59) / Abdallah (33)
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
  • UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzionis, A. Roman, V. Costache - Abdallah
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
  • Stadion: Arena Naţională
  • Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1

  • Au marcat: Purece 84-pen., 90 / Aganovic 17-aug.
„Ăsta e fotbal?” Mihai Teja a luat foc după ce Metaloglobus a pierdut din nou: „Unde se uită arbitrii!? A intrat «Mbappe» și a jucat singur”
Echipele de start:

  • Slobozia: Rusu - Negru, Dinu, Antoche, Dragu - Deaconu, Pop, Florescu - Rotund, Said, Aganovic
  • Rezerve: Gurău, Afalna, Bărbuț, Coadă, Dulcea, Hamdiu, Ibrian, Lemnaru, Purece, Safronov, Șerbănică, Toma
  • Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Pasagic, Caramalău, Sava - D. Irimia, Carvalho, Sabater, Fernandes - Huiban, Ubbink
  • Rezerve: Nedelcovici, Abbey, Achim, Camara, Gheorghe, A. Irimia, Lis, Milea, Neacșu, Sîrbu, Visic
  • Stadion: Clinceni - Arena 1
  • Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Cerei Alexandru, Orbuleţ Mircea, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Trandafir Cristina Mariana

Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova513
2UTA Arad612
3Rapid511
4Unirea Slobozia610
5Farul Constanța510
6Dinamo69
7FC Botoșani58
8U Cluj56
9Oțelul Galați56
10FC Argeș56
11Petrolul Ploiești55
12FCSB54
13CFR Cluj44
14Hermannstadt53
15Metaloglobus61
16Csikszereda41

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Nationala
11:32
Nationala
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră"
Conference League
11:00
Conference League
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
petrolul ploiesti liga 1 hermannstadt superliga etapa 6
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii" Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună"
Superliga
16.08
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!" + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939" UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
