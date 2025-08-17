Liga 1, etapa #6 Cele trei reprezentate ale României în competițiile europene evoluează azi » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

- Liga 1 programează azi 3 meciuri: Csikszereda - Universitatea Craiova de la ora 16:15, CFR Cluj - FC Botoșani, de la 18:30, respectiv derby-ul Rapid - FCSB, de la ora 21:30.
- Petrolul Ploiești și Hermannstadt au remizat ieri, scor 1-1.
Csikszereda - Universitatea Craiova, live de la 16:15
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
CFR Cluj - FC Botoșani, live de la 18:30
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”
Rapid - FCSB, live de la 21:30
- Stadion: Arena Naţională
Luni, 18 august
FC Argeș - Oțelul Galați, live de la 19:00
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
Farul Constanța - U Cluj, live de la 21:30
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi
S-au jucat:
Petrolul Ploiești - Hermannstadt 1-1
- Au marcat: Grozav '51 / Buș '83
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacşu George Florin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Filip Alexandru
- Stadion: Ilie Oană
Dinamo - UTA Arad 1-1
- Au marcat: Karamoko (59) / Abdallah (33)
Echipele de start:
- Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
- UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzionis, A. Roman, V. Costache - Abdallah
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
- Stadion: Arena Naţională
- Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius
Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1
- Au marcat: Purece 84-pen., 90 / Aganovic 17-aug.
Echipele de start:
- Slobozia: Rusu - Negru, Dinu, Antoche, Dragu - Deaconu, Pop, Florescu - Rotund, Said, Aganovic
- Rezerve: Gurău, Afalna, Bărbuț, Coadă, Dulcea, Hamdiu, Ibrian, Lemnaru, Purece, Safronov, Șerbănică, Toma
- Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Pasagic, Caramalău, Sava - D. Irimia, Carvalho, Sabater, Fernandes - Huiban, Ubbink
- Rezerve: Nedelcovici, Abbey, Achim, Camara, Gheorghe, A. Irimia, Lis, Milea, Neacșu, Sîrbu, Visic
- Stadion: Clinceni - Arena 1
- Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Cerei Alexandru, Orbuleţ Mircea, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|5
|13
|2
|UTA Arad
|6
|12
|3
|Rapid
|5
|11
|4
|Unirea Slobozia
|6
|10
|5
|Farul Constanța
|5
|10
|6
|Dinamo
|6
|9
|7
|FC Botoșani
|5
|8
|8
|U Cluj
|5
|6
|9
|Oțelul Galați
|5
|6
|10
|FC Argeș
|5
|6
|11
|Petrolul Ploiești
|5
|5
|12
|FCSB
|5
|4
|13
|CFR Cluj
|4
|4
|14
|Hermannstadt
|5
|3
|15
|Metaloglobus
|6
|1
|16
|Csikszereda
|4
|1