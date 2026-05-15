„Merităm locul 3” Andrei Nicolescu, încrezător înaintea meciului cu CFR Cluj: „Mizez pe corectitudinea arbitrajului”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a prefațat meciul cu CFR Cluj.

Zeljko Kopic se confruntă cu probleme serioase de lot înaintea partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Andrei Mărginean, Alberto Soro, Mamoudou Karamoko și Adrian Mazilu sunt accidentați, în timp ce Raul Opruț este suspendat.

Andrei Nicolescu, înainte de Dinamo - CFR Cluj: „Cred că merităm locul 3”

Duelul se anunță unul extrem de important în lupta pentru locul 3 la finalul sezonului, poziție care duce direct în preliminariile Conference League.

În ciuda absențelor și șanselor minime pe care Dinamo le mai are pentru a atinge ultima treaptă a podiumului, președintele „câinilor” s-a arătat încrezător cu privire la partida de sâmbătă.

„Dacă aș vorbi de o justiție divină, cred că noi merităm locul 3 la cum s-au desfășurat lucrurile pe parcursul acestui campionat.

E foarte greu să-l atingem, șanse mici, chiar dacă câștigăm mâine, dar eu cred în asta.

Din perspectiva meciului, va fi un meci care pe care, fizic, și cu siguranță va conta aportul suporterilor, pentru că am văzut că și cu FC Argeș au fost niște momente mai «moarte» în timpul meciului și jucătorii au resimțit asta.

Suntem pregătiți pentru orice scenariu și mai pregătiți de locul 3”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: „ Nu-l văd pe Pancu să ducă discuția asta în vestiar”

Întrebat dacă scandalul dintre Daniel Pancu și patronul formației din Gruia reprezintă un avantaj pentru Dinamo, Nicolescu a replicat:

„Eu nu-l văd pe Pancu să ducă discuția asta în vestiar. La modul să-și ducă energia negativă acolo”.

Andrei Nicolescu: „Nu vreau să mai atrag atenția”

Președintele lui Dinamo a fost chestionat și cu privire la arbitraj. Până acum, CCA nu a anunțat arbitrul duelului de pe „Arc”.

„Nu vreau să mai spun că atrag atenția și că îmi e frică, pentru că ultima dată asta s-a întâmplat (n.r. 1-2 cu U Craiova).

Mizez pe corectitudinea arbitrajului, pe dorința lor de a-și dovedi profesionalismul”, a concluzionat Nicolescu.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30 *beneficiază de rotunjire

