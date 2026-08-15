Tavi Popescu (23 de ani) și-a achiziționat o mașină de lux, pentru care a scos din buzunar o sumă considerabilă.

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Extrema stângă a celor de la FCSB a avut un start lansat de sezon, cu două pase decisive și un gol marcat în primele patru meciuri ale sezonului, în toate competițiile.

Ulterior, forma lui Tavi Popescu a scăzut în ultima perioadă, iar în cel mai recent meci al roș-albaștrilor, 0-0 cu Sepsi, a evoluat doar 29 de minute.

Tavi Popescu și-a cumpărat o mașină de 175.000 de dolari!

A fost aspru criticat de Gigi Becali, dar acest lucru nu l-a împiedicat investească banii într-o mașină de lux.

Tavi și-a achiziționat un BMW M8 Competition Coupe, vehicul ce depășește suma de 175.000 de dolari, potrivit datelor oficiale ale producătorului german.

Modelul este echipat cu un motor V8 de 4,4 litri, capabil să dezvolte 625 de cai putere, și ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 3,2 secunde.

Jucătorul celor de la FCSB nu a ratat ocazia de a-și etala noul bolid și a publicat o fotografie cu acesta pe contul său personal de Instagram.

Becali îi cumpărase o mașină de 30.000 de euro

La începutul anului 2022, cu doar câteva zile înainte ca Tavi Popescu să împlinească 19 ani, Gigi Becali i-a oferit cadou un Mercedes CLA, model 2020, în valoare de 30.000 de euro.

La acea vreme, patronul FCSB îl critica pe Olimpiu Moruțan pentru că își cumpărase exact același tip de mașină pe care fotbalistul de 23 de ani și-a achiziționat-o acum.

„Băi, oameni buni, pentru Budescu şi Keşeru plăteam 60.000 de euro cu tot cu taxe. Asta e o avere, trebuie să înţelegeţi. De ce să dau atât de mulţi bani? A, îi dau cu drag bani lui Tavi Popescu.

Da, 3.000 de euro are băiatul şi nu zice nimic. Dar, uite, i-am luat maşină. Maşină de 30.000 de euro. El şi-a ales-o, o maşină simplă, el e cuminte. Nu, nu şi-a luat maşină de peşte. Da, de Moruţan am zis că şi-a luat maşină de peşte

Şi-a vândut-o după ce am spus eu”, declara Becali la Pro X.

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