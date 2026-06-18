New York Knicks va deveni prima campioană NBA care va onora invitația președintelui SUA, Donald Trump, de a vizita Casa Albă după câștigarea titlului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După o așteptare de 53 de ani, New York Knicks a reușit să o învingă în finala NBA pe San Antonio Spurs, scor 4-1, și să pună mâna pe trofeul „Larry O'Brien”.

New York Knicks a acceptat invitația de a vizita Casa Albă: „Donald Trump e prietenul meu”

James Dolan, proprietarul echipei pregătite de Mike Brown, a anunțat că va răspunde pozitiv invitației lui Donald Trump, iar formația va merge la Casa Albă pentru a sărbători titlul împreună cu președintele SUA.

„Tocmai am primit o invitație de la Casa Albă, pe care am acceptat-o. Mai trebuie să stabilim detaliile și așa mai departe, dar da, desigur. Uite, l-am invitat pe președinte să vină la meci.

Este un prieten. Îl cunosc de 30 de ani și sunt foarte mândru să duc echipa la Casa Albă”, a declarat James Dolan, citat de nypost.com.

Donald Trump a asistat la meciul 3 al finalei NBA, desfășurat în Madison Square Garden și terminat cu înfrângerea celor de la Knicks, scor 111-115.

Președinte SUA a avut parte de o primire ostilă, fiind huiduit în momentul în care intonării imnului.

Ulterior, Trump a fost surprins în timp ce părea să fi ațipit pe scaunul său din cabina înconjurată de sticlă antiglonț construită special pentru el.

New York Knicks va fi prima formație care va vizita Casa Albă în cele două mandate ale lui Donald Trump.

Campiona sezonului precedent, Oklahoma City Thunder nu s-a prezentat la Washington, invocând o problemă de sincronizare.

De asemenea, în primul mandat al lui Trump (2017-2021), Golden State Warriors, de două ori, și Toronto Raptors au refuzat vizita.

Boston Celtics este ultima campioană din NBA care a fost prezentă la Casa Albă. Se întâmpla în 2024 în mandatul lui Joe Biden.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport