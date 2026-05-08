Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 8-9-10 mai în marile orașe din România

alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 11:43
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 8-9-10 mai.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 8-9-10 mai

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 8-9-10 mai.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Sâmbătă, 9 mai

  • CS Dinamo București - ASA Tg. Mureș (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion CNF Buftea
  • Concordia Chiajna - Olimpia Satu Mare (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Chiajna
  • Tunari - CSM Reșița (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Tunari
  • Progresul Spartac -Dunărea Giurgiu (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Progresul Spartac
  • Popești Leordeni - Flacăra Moreni (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Popești Leordeni
  • CSA Steaua - SCM Zalău (volei masculin), ora 18:00, Sala „Mihai Viteazul”
  • CS Rapid București - CSM Corona Brașov (volei masculin), ora 18:00, Sala Rapid
  • Bucharest Half Marathon (maraton), ora 09:00, Piața Constituției
  • BCR Sport Arena Streetball (sport pentru toți), ora 10:00, Parc Drumul Taberei

Duminică, 10 mai

  • Dinamo București - FC Argeș (fotbal, Liga 1, play-off), ora 19:00, stadion Arcul de Triumf
  • BCR Sport Arena Streetball (sport pentru toți), ora 10:00, Parc Drumul Taberei
  • CS Rapid București - CSM Corona Brașov (volei masculin), ora 18:00, Sala Rapid
  • CSA Steaua - SCM Zalău (volei masculin), ora 18:00, Sala „Mihai Viteazul”
  • Bucharest Half Marathon (maraton), ora 08:00, Piața Constituției

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 8 mai

  • CFR Cluj - U Craiova (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion CFR

Sâmbătă, 9 mai

  • Universitatea Cluj - Rapid (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Cluj Arena
  • Legendele U Cluj - Rotary District (fotbal, meci demonstrativ), ora 18:00, Sala Sporturilor Horia Demian

TIMIȘOARA

Sâmbătă, 9 mai

  • Poli Timișoara - Minaur Baia Mare (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Electrica
  • SCM Timișoara - CS Rapid (rugby), ora 11:00, stadion Gheorghe Rășcaru

IAȘI

Sâmbătă, 9 mai

  • Ultra Gran Fondo România 250 km (ciclism), ora 07:00, Youphoria Salon

BRAȘOV

Sâmbătă, 9 mai

  • Brașov Runners (alergare), ora 09:00, poalele Tâmpei

Duminică, 10 mai

  • Corona Brașov - CSM Galați (baschet masculin), ora 19:30, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

CRAIOVA

Sâmbătă, 9 mai

  • CSU Craiova 2 - Jiul Petroșani (fotbal, Liga 3), ora 18:00, baza sportivă Craiova
  • Concurs Național „Cupa Craiovei” (atletism), ora 16:30, stadion atletism Craiova

Duminică, 10 mai

  • Concurs Național „Cupa Craiovei” (atletism), ora 09:00, stadion atletism Craiova

ORADEA

Duminică, 10 mai

  • FC Bihor - Steaua București (fotbal, Liga 2, play-off), ora 11:30, stadion Iuliu Bodola
  • Raiffeisen Oradea - Dinamo București (baschet masculin), ora 19:15, Oradea Arena
  • 6th Lali’s Memorial Cup (karate), ora 10:00, Arena Antonio Alexe

PLOIEȘTI

Sâmbătă, 9 mai

  • Campionatul Național de Drift - Ziua 1 (drifturi auto), ora 10:00, traseu Ploiești

Duminică, 10 mai

  • Campionatul Național de Drift - finale (drifturi auto), ora 10:00, traseu Ploiești
  • Reuniune Hipică - Cupa Wathba Stallions (hipism), ora 10:00, Hipodrom Ploiești

GALAȚI

Sâmbătă, 9 mai

  • Oțelul Galați - Farul Constanța (fotbal, Liga 1, play-off), ora 18:00, stadion Oțelul
  • Turneu de Kyokushin Karate (karate), ora 10:00, Sala Sporturilor „Dunărea”

