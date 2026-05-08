Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 8-9-10 mai în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 8-9-10 mai.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 8-9 -10 mai

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 8-9-10 mai.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Sâmbătă, 9 mai

CS Dinamo București - ASA Tg. Mureș (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion CNF Buftea

Concordia Chiajna - Olimpia Satu Mare (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Chiajna

Tunari - CSM Reșița (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Tunari

Progresul Spartac -Dunărea Giurgiu (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Progresul Spartac

Popești Leordeni - Flacăra Moreni (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Popești Leordeni

CSA Steaua - SCM Zalău (volei masculin), ora 18:00, Sala „Mihai Viteazul”

CS Rapid București - CSM Corona Brașov (volei masculin), ora 18:00, Sala Rapid

Bucharest Half Marathon (maraton), ora 09:00, Piața Constituției

BCR Sport Arena Streetball (sport pentru toți), ora 10:00, Parc Drumul Taberei

Duminică, 10 mai

Dinamo București - FC Argeș (fotbal, Liga 1, play-off), ora 19:00, stadion Arcul de Triumf

BCR Sport Arena Streetball (sport pentru toți), ora 10:00, Parc Drumul Taberei

CS Rapid București - CSM Corona Brașov (volei masculin), ora 18:00, Sala Rapid

CSA Steaua - SCM Zalău (volei masculin), ora 18:00, Sala „Mihai Viteazul”

Bucharest Half Marathon (maraton), ora 08:00, Piața Constituției

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 8 mai

CFR Cluj - U Craiova (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion CFR

Sâmbătă, 9 mai

Universitatea Cluj - Rapid (fotbal, Liga 1, play-off), ora 21:00, stadion Cluj Arena

Legendele U Cluj - Rotary District (fotbal, meci demonstrativ), ora 18:00, Sala Sporturilor Horia Demian

TIMIȘOARA

Sâmbătă, 9 mai

Poli Timișoara - Minaur Baia Mare (fotbal, Liga 3), ora 18:00, stadion Electrica

SCM Timișoara - CS Rapid (rugby), ora 11:00, stadion Gheorghe Rășcaru

IAȘI

Sâmbătă, 9 mai

Ultra Gran Fondo România 250 km (ciclism), ora 07:00, Youphoria Salon

BRAȘOV

Sâmbătă, 9 mai

Brașov Runners (alergare), ora 09:00, poalele Tâmpei

Duminică, 10 mai

Corona Brașov - CSM Galați (baschet masculin), ora 19:30, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”

CRAIOVA

Sâmbătă, 9 mai

CSU Craiova 2 - Jiul Petroșani (fotbal, Liga 3), ora 18:00, baza sportivă Craiova

Concurs Național „Cupa Craiovei” (atletism), ora 16:30, stadion atletism Craiova

Duminică, 10 mai

Concurs Național „Cupa Craiovei” (atletism), ora 09:00, stadion atletism Craiova

ORADEA

Duminică, 10 mai

FC Bihor - Steaua București (fotbal, Liga 2, play-off), ora 11:30, stadion Iuliu Bodola

Raiffeisen Oradea - Dinamo București (baschet masculin), ora 19:15, Oradea Arena

6th Lali’s Memorial Cup (karate), ora 10:00, Arena Antonio Alexe

PLOIEȘTI

Sâmbătă, 9 mai

Campionatul Național de Drift - Ziua 1 (drifturi auto), ora 10:00, traseu Ploiești

Duminică, 10 mai

Campionatul Național de Drift - finale (drifturi auto), ora 10:00, traseu Ploiești

Reuniune Hipică - Cupa Wathba Stallions (hipism), ora 10:00, Hipodrom Ploiești

GALAȚI

Sâmbătă, 9 mai

Oțelul Galați - Farul Constanța (fotbal, Liga 1, play-off), ora 18:00, stadion Oțelul

Turneu de Kyokushin Karate (karate), ora 10:00, Sala Sporturilor „Dunărea”

