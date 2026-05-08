Acuzații în Senat Proiectul „Naționala României gratuit la TV” a fost respins » AUR atacă CNA și TVR

Dezbateri aprinse în Senat pe legea care ar obliga televiziunile să transmită gratuit marile competiții ale naționalelor României.

Proiectul legislativ a fost respins, în timp ce reprezentanții AUR au lansat critici dure la adresa CNA și TVR.

Propunerea legislativă inițiată de Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, pentru modificarea Legii audiovizualului a provocat schimburi dure de replici în plenul Senatului.

Senatul a respins proiectul „Naționala României gratuit la TV”

Proiectul urmărește ca evenimentele sportive majore ale echipelor naționale ale României să poată fi urmărite gratuit de public, fără sisteme pay-per-view sau platforme cu acces contra cost.

Inițiativa vine după ce Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, ce vor avea loc în perioada 2026-2031. În total, 12 ediții.

Deținătorii postului din Pache Protopopescu au decis ca meciurile să fie vizionate exclusiv online și contra cost, pe platforma de streaming Voyo, incluzând și partidele în care va fi implicată naționala României.

„Am fost singura țară din Europa”

„Am ajuns în vremuri în care plătim și aerul pe care îl respirăm. Nu cred că sportul românesc, echipele naționale ar trebui să devină obiect de negoț”, a declarat Ciprian Paraschiv de la tribuna Senatului, potrivit stenogramei publicate în Monitorul Oficial.

Deputatul AUR a susținut că România a devenit un caz singular în Europa în ceea ce privește accesul publicului la competițiile echipelor naționale.

„Acest proiect legislativ a venit de la inițiativa comunității Handbal Feminin, pentru că, nu știu dacă dumneavoastră știți, am fost singura țară din Europa care nu a putut vedea Campionatul Mondial de Handbal la televizor decât în sistem pay-per-view, adică telespectatorul a trebuit să plătească ca să poată să vadă echipa națională. E inacceptabil”, a afirmat Paraschiv.

„Noi avem doar fotbalul”

Fostul președinte al clubului Poli Iași și fost director de dezvoltare din cadrul FRF a comparat situația din România cu legislația din alte state europene.

„Dau doar exemplul Marii Britanii, care are peste 20 de competiții gratuit date la televizor. Noi avem doar fotbalul și cred eu că avem nevoie de modele în aceste vremuri grele”, a spus parlamentarul.

Raport de respingere în Senat

Din partea Comisiei pentru cultură și media, senatoarea PSD Oana-Constantina Buzatu a anunțat că proiectul a primit raport de respingere.

Potrivit acesteia:

Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil;

Consiliul Economic și Social a transmis aviz nefavorabil;

CNA a transmis aviz nefavorabil;

Comisia pentru tineret și sport a acordat aviz favorabil.

Senatul a respins propunerea lui Ciprian Paraschiv, după ce Comisia pentru cultură și media a adoptat, cu majoritate de voturi, un raport de respingere și l-a înaintat plenului spre dezbatere și vot.

AUR atacă CNA: „Protejează companii private”

În apărarea proiectului a intervenit și senatorul AUR Mircea-Ionuț Sandu, care a acuzat CNA că apără interese comerciale în detrimentul interesului public.

„Există evenimente care aparțin națiunii, nu pieței”, a spus Sandu, potrivit stenogramei publicate în Monitorul Oficial.

Acesta a invocat modele legislative din Marea Britanie, Germania, Franța, Italia sau Austria, unde anumite competiții sportive sunt protejate prin lege și trebuie difuzate gratuit.

„Am citit siderat argumentația CNA împotriva actului normativ și mi se pare absolut scandaloasă din două privințe.

În primul rând, e evident că vor să rămână la ei pâinea și cuțitul, printr-o hotărâre de guvern care nu a mai fost modificată din 2003, Parlamentul fiind cumva considerat inutil în acest proces deliberativ.

Pe de altă parte, și mult mai important, în loc să-i apere

pe români, ei par puși acolo să protejeze interesele unor

companii private – ne și spun asta în concluzie. Un motiv

suplimentar pentru care această instituție, CNA, ar trebui desființată”, a afirmat senatorul.

„TVR a avut buget peste 90 de milioane de euro, cel mai mare dintre toate televiziunile din România”

Mircea-Ionuț Sandu a criticat și TVR, susținând că televiziunea publică dispune de resurse suficiente pentru achiziția drepturilor TV.

„Ni se explică faptul că nu are TVR bani să cumpere

drepturile TV pentru meciurile României. Televiziunea publică a avut un buget de 474 de milioane de lei anul trecut, adică peste 90 de milioane de euro, cel mai mare dintre toate televiziunile din România.

Dacă stau rău cu banii, să ia cardul doamnei președinte -

director general, pe care îl folosește ca să iasă la masă pe

banii instituției, așa cum a relatat presa. De asemenea, să-i scadă și salariul, așa cum tot cere public”, a declarat senatorul AUR.

Sandu face referire la un articol publicat de gandul.ro, în care Săftoiu este acuzată că ar fi folosit cardul de protocol pentru achiziții în scop personal.

Directorul general al TVR s-a apărat spunând că nu știe când a fost făcut acel card și că ea nu îl folosește, fiind lăsat la dispoziția cabinetului pentru a fi utilizat pentru situații de protocol. Totodată, Săftoiu a anunțat că a cerut lămuriri la departamentul economic pentru a afla cum au fost cheltuite fondurile de pe card.

Mircea-Ionuț Sandu a făcut și un apel de la microfonul Senatului: „Vă încurajez să votați o lege care nu presupune niciun fel de impact bugetar, care oferă șansa românilor de a-și vedea marii sportivi la lucru, care le oferă posibilitatea de a vedea Festivalul «Enescu» și care poate să dea o brumă de legitimitate și vizibilitate televiziunii publice, care are audiențe mai

mici decât canalele cu rețete de gătit”.

Într-un interviu acordat în ianuarie pentru GOLAZO.ro, Adriana Săftoiu, președintele televiziunii publice, a declarat că TVR „e în Evul Mediu”.

Într-o discuție despre motivul pentru care TVR nu urmărește să obțină dreptul de a transmite CM 2026, președintele televiziunii publice a declarat: „În mod real, starea televiziunii din punctul de vedere al tehnicii este Ev Mediu. De 15 ani în această instituție nu s-a mai investit deloc în mod real. Totul e pe cârpeală. Aproape 80% din banii care vin de la buget merg pe salarii și pe varianta orelor suplimentare”.

Ciprian Paraschiv: „Camera Deputaților e camera decizională”

Deși proiectul a fost respins în Senat, inițiativa merge mai departe în Parlament.

„A picat la Senat, a venit la Camera Deputaților. Care e cea mai importantă, camera decizională”, a declarat Ciprian Paraschiv pentru GOLAZO.ro.

Astfel, bătălia privind accesul gratuit al românilor la marile competiții sportive se mută acum în Camera Deputaților, for care va avea ultimul cuvânt asupra modificării Legii audiovizualului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport