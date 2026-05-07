Steaua 86/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 00:12
  • Tudorel Stoica (71 de ani), Gabi Balint (63 de ani) și Victor Pițurcă (69 de ani), componenți ai echipei Steaua ’86 care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, au oferit declarații la împlinirea a 40 de ani de la performanța unică.

Căpitan al „militarilor” la acea vreme, Tudorel Stoica nu a putut evolua în finala cu Barcelona (0-0, 2-0 d.pen), din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Tudorel Stoica: „Campionii câștigă medalii, legendele nemurirea”

„Probabil că ăsta a fost destinul meu, ca să spun așa, pentru că stăteam și mă gândeam după meciuri și zic:

«Bă, poate că dacă jucam eu, făceam vreo greșeală, pierdea echipa», dar așa echipa a câștigat fără mine și mi-a dat posibilitatea să joc și eu încă două finale, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

Vreau să spun că un lucru pe care l-am citit pe peretele unei săli de sport de la Cheile Grădiștei, unde mergeam noi, spunea așa: «Campionii câștigă medalii, legendele nemurirea». Deci, colegii mei au câștigat nemurirea”, a declarat Tudorel Stoica.

Gabi Balint: „Practicam un fotbal modern”

Artizan al parcursului european al Stelei din acel sezon, cu două goluri marcate, Balint crede că fotbalul practicat de „militari” atunci era la nivelul celui din prezent.

„Am îmbătrânit cam mult, au trecut mulți ani, dar sentimentul este același pe care l-am avut și atunci. Cu fiecare an care a trecut, am realizat cât de important a fost trofeul pe care l-am câștigat la Sevilla.

Suntem mândri că am reușit acest lucru, că am câștigat și alte trofee, că am cucerit Supercupa Europei, că am mai fost într-o finală. Am avut atunci patru ani foarte buni.

Secretul? Nu știu. Eu cred că jucam fotbalul actual: o echipă care juca ofensiv, o echipă care făcea pressing avansat, o echipă care avea o circulație rapidă a mingii și a jucătorilor. Practicam un fotbal modern, ca cel de astăzi.

Chiar revăzând meciul cu Anderlecht, pentru că acela a fost, din punctul meu de vedere, cel mai frumos meci din istoria Stelei, îl vezi acum cu alți ochi. Sigur, ca antrenor, ca specialist, îl vezi altfel decât l-am văzut atunci”, a declarat Gabi Balint.

Victor Pițurcă: „Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta”

Golgheter pentru Steaua, cu 5 goluri marcate în campania în care roș-albaștrii au obținut cea mai mare performanță din istoria României, Pițurcă a dezvăluit că secretul succesului „militarilor” a constat în jocul rapid și pressingul agresiv.

„Știi care e problema? Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta.

Am mai spus: o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar, că totuși nu existau euro în cont, să reușească aceste performanțe.

Adică n-a fost numai o performanță, n-a fost numai câștigarea Cupei Campionilor, a fost câștigarea Supercupei Europei, a fost încă o finală, încă o semifinală, deci am dominat, în 4 ani de zile, Europa. Am fost acolo, în primele echipe.

Steaua beneficia de jucători super, genii, dar era o echipă în care absolut toți jucătorii, pe lângă faptul că erau valoroși, erau foarte inteligenți.

Iar coordonarea dintre noi, jocul dintr-o atingere, două atingeri, a făcut să ajungem acolo și să obținem această performanță.

Doamne, a inventat Guardiola pressingul, nu? Pressingul l-a inventat Steaua București și l-au inventat jucătorii. Noi, de ce? Când aveam nevoie neapărat de victorie, mai ales acasă, în fața propriilor suporteri, și intram cu acea agresivitate, răutate, în care ne-am făcut jucători și armată...

Uite, în povestea lui Loți Boloni, că el știți că a plecat la Racing Jet, în Belgia, și acolo s-a întâlnit cu un jucător de la Anderlecht.

I-a zis: «Doamne, nu se poate, voi erați drogați atunci!». Loți le-a spus: «Băi, noi, în România, nu știm ce e ăla drog. Nu erau droguri la noi. Noi mâncam cașcaval pane cu ceapă și cu roșii, ciorbițe de văcuță», ce mâncam noi în acea perioadă.

Deci, pe scurt, o echipă valoroasă. O echipă foarte bună. Văd pe diferite canale că, vezi doamne, dacă ar juca Steaua astăzi cu nu știu ce echipă din Anglia, probabil poate te-ar bate. Numai că noi suntem campionii Europei. Asta-i diferența!”, a declarat Victor Pițurcă.

Fostul selecționer al României a fost însoțit la declarații de nepotul său, care a oferit un moment amuzant când a fost întrebat dacă vrea să devină fotbalist:

„Vreau să devin pilot. Fotbalul e foarte greu! E frumos, m-am uitat la meci, dar cad oamenii. Nu îmi place! Îmi e frică să cad. Nu știu cu coțofana”.

