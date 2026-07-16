N-au avut milă de Anglia FOTO. Cele mai bune meme-uri după calificarea Argentinei în finala CM 2026. Messi, personaj principal!

Anglia - Argentina 1-2. Eliminarea naționalei antrenate de Thomas Tuchel a fost taxată imediat de fanii fotbalului din întreaga lume, care au postat pe rețelele de socializare nenumărate glume la adresa englezilor.

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Anglia a ratat șansa de a disputa a doua finală de Mondial din istorie. Așteptarea pentru un nou titlu se va prelungi de la 60 la cel puțin 64 de ani.

Cele mai bune meme-uri după Anglia - Argentina

Anthony Gordon ('55) a deschis scorul pentru englezi, însă Enzo Fernandez ('885) și Lautaro Martinez ('90+2) au transformat în goluri pasele lui Lionel Messi și au dus Argentina în ultimul act al turneului final.

Jocul deosebit de dur prestat de ambele echipe, dar și dispariția Angliei din meci după deschiderea scorului au generat o mulțime de meme-uri care s-au viralizat rapid.

Schimbul aprins de replici între Jude Bellingham și Lionel Messi, remontada fabuloasă a argentinienilor, dar și faimoasa replică a englezilor „It's coming home” (n.red. - Trofeul CM vine acasă) au stârnit imaginația internauților.

Argentina riscă să fie sancționată de FIFA după ce a afișat un banner politic

În timp ce se bucurau după calificarea în finala CM 2026, fotbaliștii pregătiți de Lionel Scaloni au desfășurat un banner pe care era scris mesajul: „Las Malvinas son Argentinas” (n.r. - Insulele Malvine sunt argentiniene).

Insulele Falkland, teritoriu situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, reprezintă de mulți ani obiectul unui conflict direct între Anglia și Argentina.

din cauza afișării acestui banner, Argentina riscă să fie sancționată de FIFA. În 2014, forul mondial a amendat Federația Argentiniană de Fotbal cu 23.000 de euro după ce jucătorii naționalei au afișat un banner cu un mesaj similar înaintea unui meci amical cu Slovenia, conform bbc.com.

Spania - Argentina, finala Campionatului Mondial, se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Finala mică le va aduce față în față pe Franța și Anglia, duel programat tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

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