Haos din nou în Times Square Oamenii au fugit din calea gloanțelor la câteva ore după parada de titlu a celor de la Knicks

Parada de titlu a celor de la New York Knicks, prima după 53 de ani de așteptare, a fost urmată de incidente violente în Manhattan.

La câteva ore după ce echipa a fost sărbătorită pe străzile orașului, focuri de armă au fost trase în Times Square, una dintre cele mai aglomerate zone din New York.

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Incidentul s-a produs joi după-amiază. Imaginile apărute online arată oameni fugind din zonă, inclusiv părinți care își trag copiii spre locuri sigure. Poliția a reținut un suspect, iar o armă de foc a fost recuperată.

Haos după parada celor de la Knicks. Oamenii au fugit din calea gloanțelor în Times Square

Focurile de armă ar fi pornit după un conflict între mai multe persoane. Un glonț a lovit o mașină aflată în zonă, iar martorii au auzit aproximativ cinci focuri trase.

Daily Mail a scris că un bărbat de 26 de ani a fost tăiat la gât și a ajuns la spital în stare stabilă. La scurt timp, un adolescent de 17 ani ar fi deschis focul asupra aceluiași grup.

O filmare surprinsă de o cameră de luat vederi arată cum două persoane îmbrăcate în negru au intrat în intersecția aglomerată și au deschis focul.

New York Post a notat că nu au existat persoane lovite de gloanțe de această dată. Presa spaniolă a scris că trei persoane au fost rănite: o tânără de 18 ani și doi bărbați, de 19 și 65 de ani.

Adolescentul de 17 ani suspectat că a deschis focul a fost reținut de poliție.

Pe lângă localnicii veniți să sărbătorească titlul celor de la Knicks, în Times Square s-ar fi aflat și turiști veniți pentru Cupa Mondială, potrivit The Sun.

Poliția din New York a anunțat că peste două milioane de oameni au ieșit pe străzi pentru parada de titlu a celor de la New York Knicks, conform marca.com.

Pentru eveniment, NYPD a mobilizat aproximativ 10.000 de polițiști, cea mai mare desfășurare anunțată pentru parada de titlu a celor de la Knicks.

Violențele au venit la doar câteva zile după un alt episod tensionat în Times Square.

După victoria decisivă a celor de la Knicks în finala NBA cu San Antonio Spurs, un adolescent de 17 ani a fost împușcat în picior în zona 42nd Street și Broadway, iar poliția a făcut mai multe arestări în timpul haosului din centrul orașului.

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