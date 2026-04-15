Toni Freixa. Foto: Imago
„O rușine de competiție!” Fostul oficial al Barcelonei, reacție dură după meciul cu Atletico: „Liga Campionilor a fost făcută pentru trișori”

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 14:23
  • Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Toni Freixa (57 de ani), fost oficial al catalanilor și în prezent analist în presa spaniolă, a avut o reacție extrem de dură după eliminarea elevilor lui Hansi Flick din Liga Campionilor.

Fostul oficial al Barcelonei își exprimase nemulțumirea încă din timpul partidei, după duelul dintre Fermin Lopez și Juan Musso, fază în urma căreia mijlocașul catalanilor a fost lovit puternic în față.

Toni Freixa, reacție dură după meciul cu Atletico: „O rușine de competiție”

În încercarea de a respinge, portarul lui Atletico a ridicat piciorul, iar în contactul care a urmat l-a lovit involuntar pe Lopez cu gheata în zona feței. Arbitrul nu a considerat că a fost fault și nu a acordat nimic.

După acea fază, Freixa a reacționat vehement la decizia arbitrilor pe rețelele de socializare: „UEFA, hai să ne mai faceți și mai mult rău, că puteți”.

Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X”, @taxxfcb_

Fermin Lopez, lovit de Juan Musso în meciul Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Foto: Captură „X", @taxxfcb_
Acesta a continuat în același registru și a susținut, într-o intervenție la emisiunea El Chiringuito, că modul în care este tratată Barcelona în astfel de momente este „infam și josnic”, conform marca.com.

„Am fost net superiori pe parcursul dublei. Antifotbalul și arbitrajele dirijate au împiedicat calificarea.

O rușine de competiție. Făcută pentru trișori”, a mai spus fostul oficial al catalanilor.

În repriza secundă, Barcelona a avut un gol anulat pentru ofsaid, iar eliminarea lui Eric Garcia a îngreunat și mai mult misiunea echipei pregătite de Hansi Flick de a reveni în joc.

Au existat și alte faze contestate. Una dintre ele a fost un posibil penalty cerut de Barcelona după un duel asupra lui Dani Olmo în careu.

Arbitrul Clement Turpin nu a dictat lovitură de pedeapsă, iar VAR nu a intervenit.

Componența brigăzii de arbitraj:

  • Arbitru: Clement Turpin
  • Asistenți: Nicolas Danos și Benjamin Pages
  • Arbitru VAR: Jerome Brisard
  • Arbitru AVAR: Willy Delajod
  • Arbitrul de rezervă: Mathieu Vernice

Toni Freixa a făcut parte din conducerea Barcelonei în mai multe perioade, inclusiv în mandatul lui Joan Laporta, între 2003 și 2005, apoi ca purtător de cuvânt în perioada Sandro Rosell.

De asemenea, a ocupat funcții și în timpul conducerii lui Josep Maria Bartomeu, până la finalul mandatului acestuia, în iunie 2015.

