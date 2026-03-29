Drăgușin, antrenat de un coleg!? Aflată la un pas de retrogradare, Tottenham ar vrea să pună un jucător în locul lui Tudor!

Tottenham a rămas din nou fără antrenor, după demiterea lui Igor Tudor (47 de ani), iar clubul ia în calcul inclusiv numirea unui actual jucător drept interimar.

Croatul Tudor a plecat de la Tottenham după doar 6 săptămâni, iar situația critică în care se află echipa îi forțează pe oficiali să găsească rapid un înlocuitor.

Ben Davies ar putea fi antrenor interimar la Tottenham

Clubul londonez a transmis că va reveni cu informații despre noul antrenor în cel mai scurt timp, însă primele detalii nu au întârziat să apară.

Harry Redknapp, Tim Sherwood, Chris Hughton și Glenn Hoddle, toți foști jucători sau antrenori trecuți pe la echipă, sunt principalele variante pe care conducerea le ia în calcul.

Însă, în mod surprinzător, pe această listă se află și actualul fundaș al lui Tottenham, Ben Davies (32 de ani), potrivit sportbible.com.

Acesta a ajuns la club în 2014, după transferul de la Swansea și este cel mai vechi jucător din lot.

Davies se află în afara terenului din luna ianuarie, după ce s-a ales cu o fractură la glezna stângă, fiind supus atunci unei intervenții chirurgicale.

Tottenham ocupă în prezent locul 17 în Premier League, la doar un punct deasupra liniei roșii, cu 7 etape înainte de finalul sezonului.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport