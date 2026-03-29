Drăgușin a rămas fără antrenor! Igor Tudor a fost demis de Tottenham! Unul dintre cele mai scurte mandate din istoria Premier League

Igor Tudor (47 de ani) a fost demis de Tottenham după doar 6 săptămâni petrecute la cârma echipei.

Tehnicianul croat a fost instalat la jumătatea lunii februarie, însă nu a obținut nicio victorie în Premier League și a ratat inclusiv calificarea în sferturile Ligii Campionilor.

Igor Tudor a fost demis de Tottenham

Clubul londonez a anunțat duminică plecarea lui Tudor prin intermediul unui comunicat.

„Clubul confirmă că a ajuns la un acord comun cu antrenorul principal Igor Tudor, pentru o despărțire cu efect imediat.

Tomislav Rogic și Riccardo Ragnacci părăsesc și ei funcția de antrenor de portari, respectiv cea de preparator fizic.

Le mulțumim lui Igor, Tomislav și Riccardo pentru eforturile depuse în ultimele șase săptămâni, în care au muncit neîncetat.

De asemenea, ținem cont de durerea suferită recent de Igor și îi transmitem sprijinul nostru lui și familiei sale în aceste momente dificile.

Noutăți despre noul antrenor principal vor fi oferite în timp util”, a fost mesajul transmis de Tottenham, pe site-ul oficial.

Tottenham ocupă locul 17 în Premier League, la doar un punct deasupra liniei roșii, cu 7 etape înainte de finalul sezonului.

Igor Tudor, al patrulea cel mai scurt mandat din istoria Premier League

Cele 44 de zile petrecute de tehnicianul croat pe banca lui echipei lui Radu Drăgușin reprezintă unul dintre cele mai scurte mandate ale unui antrenor, în istoria campionatului englez.

Doar trei antrenori au avut mandate mai scurte decât cel al lui Igor Tudor:

Sam Allardyce - 30 de zile la Leeds, mai-iunie 2023

Ange Postecoglou - 39 de zile la Nottingham Forest în toamna lui 2025

Les Reed - 40 de zile la Charlton, la sfârșitul anului 2006

