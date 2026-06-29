Tragedie la CM 2026 O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită în urma unui atac armat la un Fan Zone +4 foto
Fan Zone din San Jose/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Tragedie la CM 2026 O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită în urma unui atac armat la un Fan Zone

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 19:38
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 19:38
  • O tragedie a avut loc în San Jose, California, într-un fan zone dedicat meciurilor de la Cupa Mondială.
  • În urma unui atac armat, o persoană a fost ucisă, iar o alta a fost grav rănită.
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Incidentul s-a petrecut în San Pedro Square, o zonă deosebit de populară din zona Golfului San Francisco, unde mii de oameni se adună pentru a urmări meciurile Cupei Mondiale pe ecrane gigant

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O persoană a murit, iar alta a fost grav rănită în urma unui atac armat la un Fan Zone de la Cupa Mondială

Poliția a subliniat că la momentul atacului nu era trasmisă vreo partidă. Singurul meci al zilei din cadrul turneului (Africa de Sud - Canada 0-1) încheindu-se în jurul orei 14:00, ora locală.

„O victimă a fost declarată decedată la fața locului. A doua victimă a fost transportată la un spital local cu răni care îi pun viața în pericol.

Acest incident este investigat ca omor. Mai multe străzi din zonă sunt închise”, a anunțat poliția din San Jose într-o postare pe platforma de socializare X, potrivit reuters.com.

Tragedie într-un Fan Zone din San Jose în timpul Cupei Mondiale Foto captură video reuters.com. (3).jpg
Tragedie într-un Fan Zone din San Jose în timpul Cupei Mondiale Foto captură video reuters.com. (3).jpg

Galerie foto (4 imagini)

Tragedie într-un Fan Zone din San Jose în timpul Cupei Mondiale Foto captură video reuters.com. (1).jpg Tragedie într-un Fan Zone din San Jose în timpul Cupei Mondiale Foto captură video reuters.com. (2).jpg Tragedie într-un Fan Zone din San Jose în timpul Cupei Mondiale Foto captură video reuters.com. (3).jpg Tragedie într-un Fan Zone din San Jose în timpul Cupei Mondiale Foto captură video reuters.com. (4).jpg
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Un agent de securitate, care a refuzat să-și dezvăluie identitatea deoarece nu era autorizat să vorbească cu presa, a declarat că a văzut persoana rănită în suferință.

Nu este singurul incident de acest gen avut în perioada Campionatului Mondial.

Cu câteva zile înainte de startul turneului, nu departe de cartierul general al naționalei Angliei la CM 2026, a avut loc un atac armat în Kansas City, Missouri.

Nu mai puțin de nouă persoane au fost rănite, fiind internate în spital. Viața lor nu a fost însă în pericol.

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