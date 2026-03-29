A treia sincopă în cantonament pentru „Il luce” Selecționerul a mai acuzat probleme cardiace în Italia și Ucraina: „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru”

Mircea Lucescu (80 de ani) a leșinat în cantonamentul naționalei, în fața jucătorilor la ședința tehnică și a fost transportat de urgență la spital.

Selecționerul a mai acuzat episoade similare în Italia, la Brescia, și în Ucraina, la Șahtior, trecând prin preinfarcturi și intervenții la inimă în 1992, 2009 și 2023.

Momente de panică în această dimineață în cantonamentul naționalei României, de la Mogoșoaia. Selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) i s-a făcut rău în timp ce le vorbea jucătorilor, iar situația a degenerat rapid: s-a așezat pe un scaun și, pentru scurt timp, nu a mai reacționat.

Staff-ul medical a intervenit imediat, iar titratul antrenor a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde a ajuns în jurul orei 11:30.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul a suferit o tahicardie ventriculară, o afecțiune cardiacă severă care poate pune viața în pericol.

Aceasta se manifestă printr-un ritm cardiac accelerat, de peste 100 de bătăi pe minut, și poate duce, în cazuri extreme, chiar la stop cardiac dacă nu este gestionată rapid.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, care s-a prezentat la Istanbul vizibil slăbit și afectat, s-a agravat la doar câteva zile după ce, România a pierdut în fața Turciei, scor 0-1, ratând calificarea la Campionatul Mondial din această vară.

În 1992, Mircea Lucescu a făcut preinfarct la antrenamentul Bresciei

Problemele cardiace ale lui Mircea Lucescu datează încă din 1992, când antrena Brescia. Tehnicianul, 47 de ani la acel moment, a suferit atunci un preinfarct chiar în timpul unui antrenament și a fost internat de urgență.

Cronicarul Ioan Chirilă scria în cartea „Lucescu”: „Medicii i-au recomandat o pauză de cel puțin o lună. Mircea a respins imediat, în gând, această restricție. Nu s-ar fi numit Lucescu dacă…

La meciul cu Foggia a evadat pur și simplu, a făcut rost de un aparat de radio emisie-recepție, a tras un fular în jurul gâtului și a urcat în tribună, sus, cât mai sus, ca să nu fie văzut.

A făcut imediat legătura cu Moro și a condus echipa din vârful tribunei. A fost un mare risc, dar, vorba lui, «am o meserie în care riscul e trecut în caietul de sarcini».

După acest contrașoc, starea sănătății lui a început să se amelioreze. Mircea a continuat să evite băutura.

Mi-a spus că are colesterolul mărit - tot stresul - că medicii i-au spus să fie precaut, deoarece s-ar putea întâmpla ca accidentul vascular să revină după cinci ani… În cazul lui Lucescu nu poate fi vorba de precauție”.

În 2009, Lucescu a făcut al doilea preinfarct

Situația s-a repetat în 2009, când a acuzat dureri puternice în piept. Ajuns la spitalul Kalinina din Donețk, medicii au stabilit că Lucescu suferise un preinfarct, iar ulterior i-a fost montat un stent pentru a corecta îngustarea unui vas de sânge.

„În Elveţia m-am simţit rău, făcusem un infarct. Am zis că duc totul pe picioare, dar după ce am ajuns în Ucraina a fost şi mai rău, mi se îngustase un vas de sânge, am aflat după operaţie.

A venit o echipă de medici de la Kiev şi mi-au pus un «stent» care mi-a lărgit artera”, a povestit Lucescu.

În 2023, i-a fost înlocuit stentul coronarian la Institutul Inimii din Kiev

O nouă intervenție la inimă a avut loc pe 24 aprilie 2023. După un meci Dinamo Kiev - Șahtior (1-1), Lucescu a anunțat că urmează să se opereze la șoldul stâng.

Înaintea intervenției, medicii i-au evaluat și inima, având în vedere antecedentele. Deși rezultatele nu au ridicat probleme majore, s-a decis înlocuirea stentului coronarian. Procedura a fost realizată la Institutul Inimii din Kiev.

Reacția lui Mircea Lucescu: „Mă simt bine acum”

După ce a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, care a emis un comunicat cu privire la starea selecționerului, Mircea Lucescu a oferit o primă reacție.

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital” , a afirmat Lucescu într-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii al selecționerului.

Neli Lucescu: „Efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul”

Neli Lucescu, soția selecționerului, a venit și ea cu precizări legate de starea soțului ei.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară.

Pe mine m-a sunat Răzvan (n.r. - fiul lor, antrenorul lui PAOK) din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!”, a declarat Neli Lucescu, potrivit gsp.ro.

FRF a anunțat că Mircea Lucescu nu va face deplasarea astăzi cu echipa României la Bratislava, pentru amicalul cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45.

Acest meci ar fi urmat să fie ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Mircea Lucescu, interviu 2010 : „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru”

„În niciun caz nu mă retrag! Niciodată!”, spunea Mircea Lucescu într-un interviu-eveniment acordat jurnalistului Theodor Jumătate în 2010 și publicat de gsp.ro.

„Fotbalul e viața mea și mă ține viu. M-aș retrage doar dacă m-aș simți inutil sau dacă lumea m-ar dezaproba”.

Pentru „Il Luce” retragerea în plină glorie este doar o poveste. „Niciun antrenor nu se retrage cu adevărat. Antrenorii sunt ca actorii: nu ies niciodată de pe scenă. Nu vreau să ajung ca Brigitte Bardot să plimb câini”.

„Nu te gândești la o biată arteră!”

Chiar și în momentele dificile, întrebările despre „ultimul meci” nu l-au atins: „Nici o clipă! Nici măcar atunci când am avut probleme de sănătate”.

„Problemele de sănătate? Nici nu am ştiut că există, erau doar o glumă pentru mine, nu le-am luat în seamă. Eu şi Ferguson suntem nemuritori! Nu te gândeşti că o biată arteră se poate înfunda.

Fotbalul înseamnă viaţă concentrată la maximum. Nu ai timp de propriul corp, nici nu-l simţi, nu-l bagi în seamă. Momentele de pe gazon sunt extraordinar de intense. Se joacă totul şi nu e vreme de pauze”.

„Aș vrea să mor pe teren”

Când a fost întrebat despre Jock Stein, mentorul lui Ferguson care a murit pe teren, Lucescu a spus fără ezitare:

„Este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul, în mijlocul luptei, acolo unde se joacă totul”.

