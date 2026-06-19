Tuchel schimbă regulile?! Protestul selecționerului Angliei și reacția FIFA: „Aveam un zid în față”. Dar nici acum nu e bine!

Thomas Tuchel, 52 de ani, s-a plâns că nu și-a putut vedea echipa la imn din cauza fotoreporterilor aflați pe stadion la meciul Anglia - Croația 4-2.

FIFA a reacționat, jurnaliștii au venit cu o altă sugestie.

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Thomas Tuchel era fericit după victoria în fața Croației, 4-2 la Dallas, startul Angliei la CM 2026.

În același timp însă, selecționerul insularilor era iritat de un moment petrecut înaintea meciului.

Tuchel s-a plâns de fotoreporteri la imn: „Nu mi-am putut vedea echipa”

În momentul intonării imnurilor, Tuchel a fost mascat de mulțimea de fotoreporteri acreditați la Mondial, aflați chiar în fața băncilor de rezerve.

Unii voiau să-l surprindă pe antrenor în acele clipe („Nu voi cânta imnul încă”, spusese neamțul înainte de meci), alții să prindă cadre cu jucătorii celor două echipe.

Tuchel și „tunurile” îndreptate spre el. Foto: Imago

La finalul partidei, s-a plâns de această situație, făcând un apel la FIFA.

„Schimbați, vă rog, poziția fotografilor la imn, pentru că nu mi-am putut vedea echipa”, a afirmat tehnicianul în vârstă de 52 de ani, potrivit The Times.

Așteptam cu nerăbdare acest moment. A fost foarte, foarte special astăzi și stăteam în fața unui zid de 50 de fotoreporteri, la o jumătate de metru distanță, și nu am putut să văd niciun jucător. Experiența mea a fost afectată Thomas Tuchel, selecționerul Angliei

Sugestia FIFA: „Mai înghesuiți, băieți!”

FIFA a reacționat la cererea lui Tuchel, susține cotidianul britanic.

Forul mondial le-a recomandat fotografilor să se strângă mai aproape unul de celălalt.

Dar i-a invitat și pe antrenori să se mute de-a lungul liniei de la marginea terenului.

Schimbarea a fost făcută prima oară înaintea duelului Cehia - Africa de Sud 1-1.

Sugestia AIPS: și antrenorii să stea lângă jucători la imn

În același timp, Asociația Internațională a Presei Sportive le-a transmis celor de la FIFA că fotoreporterii își fac meseria conform regulamentelor în vigoare și contribuie, astfel, la promovarea fenomenului.

Și a propus ca antrenorii să stea și ei alături de jucători, la centrul terenului, dacă vor să aibă parte de o experiență ideală.



Cu siguranță Tuchel are un suflet sensibil, din moment ce a așteptat acest moment al imnului încă din copilărie, chiar dacă imnul său natal este altul. El este abil și inteligent, așa că va înțelege că respectul față de cei care muncesc trebuie să fie întotdeauna o prioritate Giani Merlo, președintele Asociației Internaționale a Presei Sportive

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