Joacă pariorul cu noi? Montella are în lotul Turciei un apărător suspendat în scandalul pariurilor

Eren Elmali, 25 de ani, fundașul stânga al lui Galatasaray, se luptă pentru tricoul de titular contra României cu Ferdi Kadioglu, jucătorul lui Brighton.

Elmali a fost exclus la finalul lui 2025 din toate competițiile, și la club, și la echipă națională.

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria fotbalului turc a lovit acest sezon. Scandalul pariurilor.

„Să curățăm toată mizeria”. Mii de anchetați, sute de suspendați

„Pentru a readuce sportul nostru acolo unde merită, trebuie să-l curățăm de toată mizeria”, spunea președintele federației, Ibrahim Haciosmanoglu.

Anchetatorii au descoperit sute de arbitri care mizau la casele de pariuri și peste o mie de jucători au fost investigați.

102 fotbaliști profesioniști din primele două divizii au fost suspendați între 45 de zile și un an. Inclusiv 25 din Super Lig

Elmali, exclus 45 de zile pentru pariuri. Și de la națională

Printre ei, Eren Elmali, fundașul stânga în vârstă de 25 de ani al lui Galatasaray.

Când a fost anchetat, s-a apărat susținând că a pariat în urmă cu cinci ani, nu a făcut-o împotriva echipei sale și era prea tânăr ca să înțeleagă regulile. A fost exclus 45 de zile, de la jumătatea lui noiembrie până la sfârșitul anului.

Eren Elmali (dreapta), la Galatasaray, în campionatul Turciei Foto: Imago

Elmali era și atunci parte din lotul naționalei lui Vincenzo Montella. A jucat jumătate din partide în preliminariile CM 2026, a fost de trei ori titular și de două ori integralist.

Pe ultimele două le-a ratat tocmai din cauza suspendării.

Elmali, duel cu Kadioglu pentru un loc de titular la Turcia - România

Selecționerul l-a readus acum în echipa Turciei, pentru barajul de Mondial, și ar putea evolua joi, contra României.

Se duelează pe banda stângă a apărării Semilunii cu Ferdi Kadioglu, jucătorul lui Brighton.

Mai mulți jurnaliști turci au declarat pentru GOLAZO.ro că Montella pare să-l aleagă însă pe Kadioglu în semifinala play-off-ului împotriva „tricolorilor”. Chiar dacă Ferdi e fundaș stânga de picior drept.

Ferdi Kadioglu, în cantonamentul naționalei de la Riva, Istanbul Foto: Imago

De obicei, antrenorul preferă să aibă doar extrema de picior schimbat, nu și apărătorul de pe acea parte.

Montella i-ar putea avea pe amândoi: Kadioglu, fundaș stânga, Kenan Yildiz, aripă stânga. Ambii lovind mult mai bine mingea cu dreptul.

