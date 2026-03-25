Joacă pariorul cu noi? Montella are în lotul Turciei un apărător suspendat în scandalul pariurilor
Eren Elmali (dreapta), alături de Arda Guler la naționala Turciei Foto: Imago
Joacă pariorul cu noi? Montella are în lotul Turciei un apărător suspendat în scandalul pariurilor

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 15:28
  • Eren Elmali, 25 de ani, fundașul stânga al lui Galatasaray, se luptă pentru tricoul de titular contra României cu Ferdi Kadioglu, jucătorul lui Brighton.
  • Elmali a fost exclus la finalul lui 2025 din toate competițiile, și la club, și la echipă națională.
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria fotbalului turc a lovit acest sezon. Scandalul pariurilor.

Pancu, „pașaport” românesc la Istanbul! FOTO. Blocaj total până la un nume! Cum a intrat GOLAZO.ro într-un muzeu închis înainte de Turcia - România
Citește și
Pancu, „pașaport” românesc la Istanbul! FOTO. Blocaj total până la un nume! Cum a intrat GOLAZO.ro într-un muzeu închis înainte de Turcia - România
Citește mai mult
Pancu, „pașaport” românesc la Istanbul! FOTO. Blocaj total până la un nume! Cum a intrat GOLAZO.ro într-un muzeu închis înainte de Turcia - România

„Să curățăm toată mizeria”. Mii de anchetați, sute de suspendați

„Pentru a readuce sportul nostru acolo unde merită, trebuie să-l curățăm de toată mizeria”, spunea președintele federației, Ibrahim Haciosmanoglu.

Anchetatorii au descoperit sute de arbitri care mizau la casele de pariuri și peste o mie de jucători au fost investigați.

102 fotbaliști
profesioniști din primele două divizii au fost suspendați între 45 de zile și un an. Inclusiv 25 din Super Lig

Elmali, exclus 45 de zile pentru pariuri. Și de la națională

Printre ei, Eren Elmali, fundașul stânga în vârstă de 25 de ani al lui Galatasaray.

Când a fost anchetat, s-a apărat susținând că a pariat în urmă cu cinci ani, nu a făcut-o împotriva echipei sale și era prea tânăr ca să înțeleagă regulile. A fost exclus 45 de zile, de la jumătatea lui noiembrie până la sfârșitul anului.

Eren Elmali (dreapta), la Galatasaray, în campionatul Turciei Foto: Imago Eren Elmali (dreapta), la Galatasaray, în campionatul Turciei Foto: Imago
Eren Elmali (dreapta), la Galatasaray, în campionatul Turciei Foto: Imago

Elmali era și atunci parte din lotul naționalei lui Vincenzo Montella. A jucat jumătate din partide în preliminariile CM 2026, a fost de trei ori titular și de două ori integralist.

Pe ultimele două le-a ratat tocmai din cauza suspendării.

Elmali, duel cu Kadioglu pentru un loc de titular la Turcia - România

Selecționerul l-a readus acum în echipa Turciei, pentru barajul de Mondial, și ar putea evolua joi, contra României.

Se duelează pe banda stângă a apărării Semilunii cu Ferdi Kadioglu, jucătorul lui Brighton.

Mai mulți jurnaliști turci au declarat pentru GOLAZO.ro că Montella pare să-l aleagă însă pe Kadioglu în semifinala play-off-ului împotriva „tricolorilor”. Chiar dacă Ferdi e fundaș stânga de picior drept.

Ferdi Kadioglu, în cantonamentul naționalei de la Riva, Istanbul Foto: Imago Ferdi Kadioglu, în cantonamentul naționalei de la Riva, Istanbul Foto: Imago
Ferdi Kadioglu, în cantonamentul naționalei de la Riva, Istanbul Foto: Imago

De obicei, antrenorul preferă să aibă doar extrema de picior schimbat, nu și apărătorul de pe acea parte.

Montella i-ar putea avea pe amândoi: Kadioglu, fundaș stânga, Kenan Yildiz, aripă stânga. Ambii lovind mult mai bine mingea cu dreptul.

VIDEO. Aici se joacă meciul Turcia - România

Citește și

Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!
Nationala
16:03
Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!
Citește mai mult
Aici jucăm cu Turcia la ea acasă FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro îți prezintă arena Beșiktaș văzută din dronă. Cum arată gazonul la Istanbul!
Colțul de suflet al lui Lucescu GOLAZO.ro a vizitat biserica românilor din Istanbul, recuperată și refăcută de selecționer: „Ne rugăm pentru el”
Nationala
15:21
Colțul de suflet al lui Lucescu GOLAZO.ro a vizitat biserica românilor din Istanbul, recuperată și refăcută de selecționer: „Ne rugăm pentru el”
Citește mai mult
Colțul de suflet al lui Lucescu GOLAZO.ro a vizitat biserica românilor din Istanbul, recuperată și refăcută de selecționer: „Ne rugăm pentru el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
turcia echipa nationala a romaniei romania vincenzo montella baraj cm 2026 Eren Elmali
Știrile zilei din sport
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Nationala
00:10
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Citește mai mult
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Nationala
25.03
„Nu avem nicio șansă” Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat
Citește mai mult
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Nationala
25.03
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Nationala
25.03
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Citește mai mult
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:34
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
11:29
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
11:59
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
11:12
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion”  A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Top stiri
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Nationala
25.03
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Citește mai mult
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Nationala
25.03
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Citește mai mult
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Superliga
25.03
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Citește mai mult
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
B365
25.03
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
Citește mai mult
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele

