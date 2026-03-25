Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul naționalei Turciei, a susținut conferința de presă premergătoare semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026.

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Montella a subliniat respectul său pentru Mircea Lucescu și a afirmat că echipa va aborda meciul ca pe o finală, depunând toate eforturile pentru a obține victoria.

Turcia - România. Vincenzo Montella: „Trebuie să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim”

„Sunt foarte fericit că mă întâlnesc din nou cu domnul Lucescu, un antrenor pentru care cariera sa vorbește de la sine. Îl respect foarte mult. Se joacă un singur meci, e ca o finală.

Trebuie să facem o partidă completă. Trebuie să fim pregătiți și să ne apărăm, să suferim.

O să facem tot ce putem. Știm că și România va face tot ce poate pentru acest meci, dar dacă vom face jocul pe care îl vrem, cred că o să reușim să îl câștigăm”, a spus fostul mare atacant italian, despre meciul cu România.

După cum știți, domnul Lucescu nu cunoaște doar fotbalul turcesc, cunoaște fotbalul mondial și, din cauza aceasta, îl respect foarte mult și sunt onorat că joc împotriva lui. Pe mine mă motivează și mai mult faptul că joc împotriva unui astfel de antrenor. Vincenzo Montella

Montella și Lucescu s-au mai întâlnit anterior în cupele europene, în sezonul 2010-2011 al Ligii Campionilor.

În returul optimilor de finală, echipa lui Mircea Lucescu, Șahtior Donețk, a învins-o pe AS Roma, echipa antrenată de Montella, cu 3-0 pe teren propriu pe 8 martie 2011.

În tur, echipa italiană fusese condusă de Claudio Ranieri, dar a pierdut, scor 2-3.

Întrebat de reporterul special GOLAZO.ro, Theodor Jumătate, despre ce ar putea însemna o eventuală înfrângere în fața României pentru selecționerul aflat pe banca Turciei din 2023, acesta a răspuns:

„Eu mă simt foarte bine aici în Turcia, știu că fotbalul este supus tuturor rezultatelor. Poți să și câștigi, să și pierzi, dar nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva.

Pentru mine e o mândrie că antrenez echipa națională a Turciei. Și după meciurile pe care le pierd mă pregătesc și mai bine pentru viitor.

Am spus mereu că sunt bine, fericit, cu țara, cu jucătorii, cu federația. Mă simt foarte bine în Turcia. Suntem foarte motivați”, a mai spus selecționerul Turciei.

Revederea cu Mircea Lucescu mă face fericit. Este poate unul dintre cei mai de succes antrenori, poate al treilea pe listă, dacă nu mă înșel. Am un mare respect și afecțiune pentru el. Vincenzo Montella

Cum ar arăta primul „11” al lui Montella la Turcia - România

Site-ul local SporX avansează o posibilă formulă de start a Turciei neașteptată în atac, susținând că și Kerem Akturkoglu s-ar fi accidentat și ar putea fi înlocuit de Arda Guler ca vârf fals.

Primul „11” prezentat de SporX:

Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Kokcu - Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz - Guler

Alți jurnaliști turci au spus pentru GOLAZO.ro că Arda Guler nu a jucat niciodată număr 9 fals și că, la Montella, Akturkoglu sau Yilmaz au ocupat această poziție cu tehnicianul italian.

Mai mult: Akturkoglu nu ar avea nicio problemă de sănătate. Atacantul lui Fenerbahce ar fi vârful fals, caz în caz și Guler, și Calhanoglu joacă pe posturile tradiționale.

O echipă probabilă a Turciei ar fi aceasta:

Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

FOTO. Cum arată stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

