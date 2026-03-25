„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde? +10 foto
Vincenzo Montella. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 13:30
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 14:47
  • Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul naționalei Turciei, a susținut conferința de presă premergătoare semifinalei barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026.
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România. 
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Montella a subliniat respectul său pentru Mircea Lucescu și a afirmat că echipa va aborda meciul ca pe o finală, depunând toate eforturile pentru a obține victoria.

„Ar fi o surpriză dacă am fi eliminați”  Presa din Turcia  ia în derâdere lotul naționalei României: „Cel mai slab grup!” » Care e principala armă
„Ar fi o surpriză dacă am fi eliminați” Presa din Turcia ia în derâdere lotul naționalei României: „Cel mai slab grup!” » Care e principala armă
„Ar fi o surpriză dacă am fi eliminați”  Presa din Turcia  ia în derâdere lotul naționalei României: „Cel mai slab grup!” » Care e principala armă

Turcia - România. Vincenzo Montella: „Trebuie să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim”

„Sunt foarte fericit că mă întâlnesc din nou cu domnul Lucescu, un antrenor pentru care cariera sa vorbește de la sine. Îl respect foarte mult. Se joacă un singur meci, e ca o finală.

Trebuie să facem o partidă completă. Trebuie să fim pregătiți și să ne apărăm, să suferim.

O să facem tot ce putem. Știm că și România va face tot ce poate pentru acest meci, dar dacă vom face jocul pe care îl vrem, cred că o să reușim să îl câștigăm”, a spus fostul mare atacant italian, despre meciul cu România.

După cum știți, domnul Lucescu nu cunoaște doar fotbalul turcesc, cunoaște fotbalul mondial și, din cauza aceasta, îl respect foarte mult și sunt onorat că joc împotriva lui. Pe mine mă motivează și mai mult faptul că joc împotriva unui astfel de antrenor. Vincenzo Montella
  • Montella și Lucescu s-au mai întâlnit anterior în cupele europene, în sezonul 2010-2011 al Ligii Campionilor.
  • În returul optimilor de finală, echipa lui Mircea Lucescu, Șahtior Donețk, a învins-o pe AS Roma, echipa antrenată de Montella, cu 3-0 pe teren propriu pe 8 martie 2011.
  • În tur, echipa italiană fusese condusă de Claudio Ranieri, dar a pierdut, scor 2-3.
Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
labels.photo-gallery

Întrebat de reporterul special GOLAZO.ro, Theodor Jumătate, despre ce ar putea însemna o eventuală înfrângere în fața României pentru selecționerul aflat pe banca Turciei din 2023, acesta a răspuns:

„Eu mă simt foarte bine aici în Turcia, știu că fotbalul este supus tuturor rezultatelor. Poți să și câștigi, să și pierzi, dar nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva.

Pentru mine e o mândrie că antrenez echipa națională a Turciei. Și după meciurile pe care le pierd mă pregătesc și mai bine pentru viitor.

Am spus mereu că sunt bine, fericit, cu țara, cu jucătorii, cu federația. Mă simt foarte bine în Turcia. Suntem foarte motivați”, a mai spus selecționerul Turciei.

Revederea cu Mircea Lucescu mă face fericit. Este poate unul dintre cei mai de succes antrenori, poate al treilea pe listă, dacă nu mă înșel. Am un mare respect și afecțiune pentru el. Vincenzo Montella

Cum ar arăta primul „11” al lui Montella la Turcia - România

Site-ul local SporX avansează o posibilă formulă de start a Turciei neașteptată în atac, susținând că și Kerem Akturkoglu s-ar fi accidentat și ar putea fi înlocuit de Arda Guler ca vârf fals.

Primul „11” prezentat de SporX:

  • Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Kokcu - Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz - Guler

Alți jurnaliști turci au spus pentru GOLAZO.ro că Arda Guler nu a jucat niciodată număr 9 fals și că, la Montella, Akturkoglu sau Yilmaz au ocupat această poziție cu tehnicianul italian.

Mai mult: Akturkoglu nu ar avea nicio problemă de sănătate. Atacantul lui Fenerbahce ar fi vârful fals, caz în caz și Guler, și Calhanoglu joacă pe posturile tradiționale.

O echipă probabilă a Turciei ar fi aceasta:

  • Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

FOTO. Cum arată stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
labels.photo-gallery

„Tricolorii” au plecat în Turcia FOTO. Man și Hagi au atras toate privirile la îmbarcarea în avion. Geanta purtată de Ianis are un preț fabulos
„Tricolorii” au plecat în Turcia FOTO. Man și Hagi au atras toate privirile la îmbarcarea în avion. Geanta purtată de Ianis are un preț fabulos
Reghecampf pleacă din Sudan? Presa din Africa anunță că va fi dat afară de la Al-Hilal Omdurman. Reacția românului: „Pot să-ți spun un singur lucru”
Reghecampf pleacă din Sudan? Presa din Africa anunță că va fi dat afară de la Al-Hilal Omdurman. Reacția românului: „Pot să-ți spun un singur lucru”

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă” Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion”  A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
