GOLAZO.ro a reconstituit ultimele ore petrecute de Mircea Lucescu la Mogoșoaia, înaintea colapsului suferit în timpul ședinței tehnice de duminică, 29 martie, o dimineață dominată de obsesia meciului cu Turcia.

Duminică, 29 martie. Dimineață apăsătoare la Mogoșoaia, la trei zile după înfrângerea cu Turcia (0-1) care a pecetluit o nouă calificare ratată la Cupa Mondială. În sala de ședințe, planul era stabilit: analiza următorului adversar, Slovacia, echipa pe care România urma să o întâlnească în amicalul programat pe 31 martie.

Culisele ultimei ședințe: „În acea duminică, Slovacia trebuia analizată, dar Mircea Lucescu s-a întors la Turcia”

Doar că, spun oamenii din staff, Mircea Lucescu nu putea să uite meciul cu Turcia. „Nu dormise două nopți. Era măcinat. Îl rodeau câteva faze din meciul cu Turcia și nu reușea să treacă peste ele.

Joi noapte ne-am întors de la Istanbul, iar vineri dimineața am făcut analiza jocului. Sâmbătă am început să analizăm Slovacia.

În acea duminică urma să continuăm cu Slovacia, însă nea Mircea s-a întors din nou la Turcia. La micul dejun spunea că ar vrea să mai discute cu băieții despre câteva faze, inclusiv faza golului. Nu putea să uite”.

Mircea Lucescu înaintea ședinței: „Hai că vedem”

Colaboratorii au tot sperat ca Mircea Lucescu să se răzgândească. Cu puțin înainte să intre jucătorii în sală, selecționerul a fost întrebat cu ce vrea să înceapă ședința: Slovacia sau Turcia?

„Hai că vedem”, a răspuns Lucescu, fără să dea vreun indiciu despre ce avea de gând. Când jucătorii au intrat în sală, planul era deja schimbat. În locul analizei pentru Slovacia, Mircea Lucescu a revenit la meciul cu Turcia.

„A început direct cu fazele de la Istanbul. Se vedea că nu are liniște. A și spus: «Nu-mi ies din cap greșelile». S-a enervat, dar nu a ridicat tonul. Niciun jucător nu a comentat”, mai spun oamenii din staff.

FOTO. Imagini cu Mircea Lucescu de la ultima lui acțiune

Momentul „Dennis Man și jambierele”

În picioare, în fața televizorului, Mircea Lucescu relua aceleași momente. Faza golului primit, poziționarea, reacțiile întârziate, cu Dennis Man și Rațiu principalii vizați.

„Explica greșelile ca un profesor. Dar revenea mereu la aceleași lucruri. «Am discutat atât… nu se poate», repeta. Și așa este. În pregătirea jocului s-a bătut foarte mult monedă pe niște indicații, care n-au fost respectate, iar asta l-a deranjat foarte mult.

S-a consumat rău de tot, l-a afectat enorm ratarea calificării. Era visul lui să califice România la Mondiale după atâția ani. Să intre în istorie. N-a putut să accepte ratarea”, au povestit apropiații lui Mircea Lucescu.

În discuțiile separate cu membrii staff-ului, Mircea Lucescu a făcut și observații pe care nu le-a rostit în fața tricolorilor. „Ne-a spus că la faza golului Dennis Man își aranja jambierele când Kadioglu a sprintat de lângă el spre poartă. Cred că citise undeva despre asta”. Pe 28 martie, GOLAZO.ro a publicat un articol pe această temă.

FOTO. Faza golului marcat de Turcia și greșelile defensive comise de tricolori

Mircea Lucescu a leșinat în timpul ședinței tehnice cu jucătorii

Pe măsură ce ședința avansa, cei din jur au observat că ceva nu este în regulă cu Mircea Lucescu. Selecționerul a leșinat, iar panica a cuprins cantonamentul naționalei.

„Nea Mircea a simțit că i se face rău, a făcut o pauză. Pur și simplu s-a oprit. Nu mai spunea nimic. Jerry Gane i-a spus să se așeze pe scaun, i-a dat o sticlă cu apă. Nici n-a mai putut să bea apă.

Imediat a strigat cineva după doctor, care a ajuns în câteva secunde în sală, împreună cu ceilalți colegi din staff-ul medical. Ne-am dat seama că ceva se întâmplă cu nea Mircea, că nu era bine”.

Mircea Lucescu a fost resuscitat după câteva minute de masaj cardiac și respirație gură la gură, în urma intervenției rapide a medicului Claudiu Stamatescu și a maseurului Ovidiu Blendea. Ulterior, a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde a fost diagnosticat cu tahicardie ventriculară.

O săptămână care l-a consumat

Cei din jurul lui spun că prăbușirea lui Mircea Lucescu în timpul ședinței tehnice s-a produs pe fondul unei săptămâni foarte solicitante.

„A dus foarte bine meciul până la capăt, dar totul s-a adunat. Săptămâna de dinainte fusese cumplită. Pregătirea meciului cu Turcia, tensiunea, drumul, lipsa de somn. După meci, ne-am întors noaptea.

Vineri dimineață eram deja la analiza jocului. Toată ziua ședințe și două antrenamente. Sâmbătă am început studiul pentru Slovacia. Duminică, iar Turcia. Organismul slăbit a cedat. Din păcate, nea Mircea s-a stins prea brusc”.

Prezența lui Mircea Lucescu pe banca naționalei la meciul cu Turcia a fost sub semnul întrebării din cauza problemelor medicale grave. El a pregătit barajul mai mult de pe patul de spital.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

VIDEO. Mircea Lucescu după Turcia - România 1-0

Mircea Lucescu: „Am simțit că nu pot să mai respir”

În seara zilele de 29 martie, într-un dialog de aproximativ 15 minute cu jurnalistul Dan Udrea, Mircea Lucescu a explicat:

„M-am enervat foarte tare când am început analiza meciului cu Turcia. De la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”.

Discuția cu redactorul șef-adjunct GOLAZO.ro s-a întors constant la același subiect: Turcia. Greșelile. Ocaziile ratate. Convingerea că meciul putea fi câștigat.

Finalul unui mandat și al unei vieți

Mircea Lucescu nu a mai făcut deplasarea la Bratislava pentru amicalul cu Slovacia (0-2). „Unde să mai plec?”, spunea atunci.

Oficial, acel meci trebuia să fie finalul mandatului său. În realitate, partida de la Istanbul fusese deja ultimul act.

„Gata, s-a terminat”, a fost concluzia legendarul antrenor. Dar chiar și în acel moment, gândul îi era la viitorul echipei naționale: „Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”.

Mircea Lucescu a murit la 9 zile după ședința de la Mogoșoaia

Pe 7 aprilie, la 9 zile după episodul de la Mogoșoaia, Mircea Lucescu s-a stins în spital, la vârsta de 80 de ani, după mai multe complicații.

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

