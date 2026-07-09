Dinamo Kiev și Universitatea Cluj au terminat la egalitate, scor 0-0, prima manșă a „dublei” din turul 1 preliminar al Europa League.

Returul se joacă joia viitoare, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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După ce a terminat pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1 și a pierdut finala Cupei României, ambele trofee interne fiind câștigate de U Craiova, echipa antrenată de Cristiano Bergodi și-a început astăzi parcursul european.

U Cluj, remiză cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League

Dinamo Kiev a insistat în primele minute ale meciului disputat în Polonia, însă prima mare ocazie i-a aparținut lui Oucasse Mendy.

În minutul 37, francezul a fost lansat perfect de Macalou cu o pasă pe culoar, însă nu a reușit să-l învingă pe portarul advers, deși nu avea adversari în jurul său.

Portarul Neofyos Michail, aflat la primul meci oficial în tricoul lui U Cluj, a avut mai multe intervenții bune, fiind ajutat însă și de lipsa de acuratețe a elevilor lui Igor Kostyuk.

Meciul a fost întrerupt în minutul 84, după ce nocturna stadionului din Lublin a cedat parțial, însă s-a reluat după 7 minute.

26 de șuturi au înregistrat jucătorii lui Dinamo Kiev în meciul cu U Cluj (5 pe cadrul porții). Elevii lui Cristiano Bergodi au avut doar 3 (unul pe poartă)

Dacă va trece de Dinamo Kiev, U Cluj o va întâlni pe PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, în turul al doilea preliminar al celei de-a doua competiții europene.

În cazul în care va fi eliminată de ucraineni, formația antrenată de Cristiano Bergodi își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League, unde va juca în turul doi preliminar cu SK Brann.

Între cele două meciuri cu Dinamo Kiev, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

Dinamo Kiev - U Cluj 0-0

Final de meci - U Cluj rezistă și obține o remiză importantă.

Min. 90+7 - Redushko trage de la distanță, Michail plonjează, dar mingea se duce puțin peste bara transversală.

Min. 90+1 - Schimbare la Dinamo Kiev: Voloshyn a ieșit, Ogundana a intrat.

Repriza secundă a fost prelungită cu 8 minute.

Problemele au fost rezolvate după 7 minute. Jocul s-a reluat.

Min. 84 - Probleme cu nocturna stadionului din Polonia. Meciul a fost întrerupt, iar jucătorii s-au retras la marginea terenului.

Min. 83 - Încă o schimbare la U Cluj: Pinho intră, Drammeh iese.

Min. 74 - Bergodi îl trimite pe teren pe Aliev, atacant sosit de la CFR Cluj. Macalou a ieșit.

Min. 71 - Cartonaș galben pentru Drammeh.

Min. 69 - Ponomarenko îl driblează pe Cristea, dar șutul său la colțul scurt nu-l surprinde pe Michail, care are o nouă intervenție bună.

Min. 67 - Buyalskyy șutează pe centrul porții de la marginea careului, cu pământul, Michail respinge cu greu în corner.

Min. 66 - Dubinchak îl faultează pe Ștefănescu, dar scapă fără cartonaș galben.

Min. 65 - Și Bergodi face o modificare: Friday Adams a intrat, Mendy a ieșit.

Min. 61 - Prima schimbare la Dinamo Kiev: Buyalskyy intră în locul lui Pikhalyonok.

Min. 56 - Coubiș pleacă cu mingea de la jumătatea terenului, avansează în flancul stâng și intră în careu. Șutul său este respins în corner. Fundașul lui U Cluj rămâne în atac.

Min. 47 - Shaparenko trimite periculos mingea în fața porții, Cristea intervine și Michail o prinde.

Min. 46 - A început repriza secundă, după ce jucătorii au rezolvat o problemă cu plasa porții lui Michail.

Pauză în Polonia - Dinamo Kiev și U Cluj se află la egalitate, scor 0-0.

Prima repriză a fost prelungită cu un minut. Ponomarenko a căzut în careu după un duel cu Coubiș, însă arbitrul a fost informat din camera VAR că jocul poate continua. Dinamo Kiev ar fi vrut să primească penalty.

Min. 45 - Shaparenko pătrunde în careu și trage pe centrul porții, Michail intervine. După câteva secunde, Dubinchak șutează la colțul scurt dintr-un unghi dificil și obține un corner.

Min. 37 - Macalou pasează extraordinar pe culoar pentru Mendy, acesta preia și ajunge față în față cu portarul advers, însă trage slab și este blocat.

Min. 28 - Ștefănescu își pune mingea pe piciorul stâng, dar șutul său din afara careului este blocat de primul adversar.

Min. 23 - Dinamo Kiev pasează excelent, Shaparenko trimite o pasă spectaculoasă în careu, însă șutul lui Brazhko nu este bun. Mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 19 - Sharapenko îl găsește pe Voloshyn în careu, dar acesta trimite cu câțiva centimetri pe lângă bara din partea dreaptă.

Min. 13 - Defensiva lui Bergodi blochează mai multe șuturi consecutive ale adversarilor.

Min. 7 - Redushko centrează, Bic nu intervine, iar Pikhalyonok trimite cu capul spre poartă. Michail prinde mingea fără emoții.

Min. 1 - Meciul a început. Dinamo Kiev a avut lovitura de start.

Echipele de start:

Dinamo Kiev: Neshcheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalyonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko

Neshcheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalyonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko Rezerve: Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Korobov, Rubchynskyi, Ogundana, Gusiev, Malysh, Buialskyi, Guererro, Thiare, Herych

Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Korobov, Rubchynskyi, Ogundana, Gusiev, Malysh, Buialskyi, Guererro, Thiare, Herych Antrenor: Igor Kostiuk

Igor Kostiuk U Cluj: Michail - Stanojev, Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou

Michail - Stanojev, Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou Rezerve: Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, Nistor, Adams, Pedro Pinho, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, Simion

Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, Nistor, Adams, Pedro Pinho, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, Simion Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru : Joonas Jaanovits (Estonia), Asistenți : Aron Härsing, Silver Koiv (Estonia), VAR : Aleandro Di Paolo (Italia), AVAR : Kristo Tohver (Estonia)

: Joonas Jaanovits (Estonia), : Aron Härsing, Silver Koiv (Estonia), : Aleandro Di Paolo (Italia), : Kristo Tohver (Estonia) Stadion: Arena Lublin (Polonia)

Cristiano Bergodi, despre Dinamo Kiev: „Un colos din Europa de Est”

Cristiano Bergodi, antrenorul vicecampioanei României, a prefațat partida cu Dinamo Kiev din primul tur preliminar din Europa League.

„Jucăm cu o echipă foarte bună, un colos din Europa de Est și normal că trebuie să fim pregătiți. În acest moment nu e așa ușor, pentru că venim după un cantonament, la fel ca ei, dar cred că putem oferi un fotbal frumos mâine seară.

Cum a zis căpitanul nostru, întâlnim o formație cu jucători tineri. I-am analizat pe faza ofensivă, iar de la mijloc în sus au fotbaliști foarte buni, așezați într-un 4-3-3 sau 4-2-3-1.

Îi au pe Shaparenko, ca număr 8, Voloshyn și atacant pe Ponomarenko, care a marcat foarte multe goluri și e puternic. Dinamo Kiev este, într-adevăr, o echipă foarte bună și tânără.

Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în fața unui colos din Europa de Est. Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui U Cluj și sper să facem o figură frumoasă”, a spus Bergodi, conform fcucluj.ro.

Sperăm că vor fi multi suporteri, nu e departe Lublin de Cluj și atunci sperăm că va fi și spectacol în tribune, și un meci frumos, între două echipe bune ale momentului. Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj

Igor Kostiuk: „Este o echipă bună, care merită respect”

La conferința de presă premergătoare meciului cu U Cluj, Igor Kostiuk, antrenorul lui Dinamo Kiev, a fost întrebat care e atmosfera din cadrul clubului, moment în care ucraineanul a răbufnit:

„Despre ce atmosferă putem vorbi când, pentru a treia zi la rând, atacatorii bombardează țara noastră, în special capitala?

Teroriștii ucid civili și ne distrug locuințele. Trebuie să vorbim despre acest lucru. Aceasta este realitatea noastră în prezent. Le suntem recunoscători soldaților care apără Ucraina și le apreciem eroismul”, a spus Kostiuk, conform fcdynamo.com.

În continuare, Igor Kostiuk a vorbit și despre echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

„Este o echipă bună, echilibrată, care merită respect. Știm că a încheiat campionatul pe locul al doilea. Este pregătită de un antrenor italian, sub comanda căruia a făcut progrese evidente.

Cunoaștem foarte bine stilul de joc al Universității, sistemele tactice pe care le folosește și calitățile fiecărui jucător. Totuși, am încredere în echipa mea. Totul va depinde doar de noi”, a mai spus antrenorul.

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