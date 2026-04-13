RAPID - FC ARGEȘ 0-0. Dani Coman (47 de ani), președintele piteștenilor, a oferit o primă reacție după remiza din Giulești.

Coman a declarat că rezultatulul a fost unul echitabil și a făcut un apel public la oamenii cu bani, care să vină alături de echipă și să o ajute pe FC Argeș să se bată de la egal la egal cu formațiile care țintesc trofee.

RAPID - FC ARGEȘ 0-0 . Dani Coman: „Fotbal fără bani se face, performanță nu”

„A fost un scor echitabil, ținând cont de aspectul jocului și de ocaziile avute. Am venit să jucăm fotbal, n-am venit să ne apărăm. Nu a fost un meci spectaculos, deși am jucat la victorie.

Pentru a face performanță, ar fi nevoie de bani. Fotbal fără bani se face, performanță nu. Îmi doresc mai mult de la oraș, îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că avem nevoie de ei acum, nu când se va face noul stadion.

O echipă nou-promovată, dacă a ajuns în play-off și în semifinale Cupei României, înseamnă că a făcut performanță.

Dar eu vreau să câștig trofee, îmi doresc să cresc jucători la echipă, îmi doresc să am buget pentru a aduce jucători peste nivelul celor pe care-i avem și să ne batem cu echipele care au bugete de patru-cinci ori mai mari ca ale noastre.

Nu avem nevoie de sfaturi, știm ce e de făcut. Avem nevoie de fapte. Nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai frumoși.

Vorbeam cu Bogdan Andone înainte de meci și am stabilit ca mâine să facem o strategie, să vedem cum să ne pregătim pentru meciul din semifinala Cupei României cu U Cluj”, a declarat Dani Coman la zona mixtă.

FC Argeș, susținută masiv de autoritățile locale

La începutul lunii martie, FC Argeș și-a publicat pe site-ul oficial bilanțul financiar pentru anul 2025.

În documentul aprobat chiar de Dani Coman, președintele clubului, se arată că FC Argeș a primit, anul trecut, nu mai puțin de 3,3 de milioane de euro din partea autorităților locale.

Conform bilanțului financiar pentru anul 2025, FC Argeș a avut următoarele venituri:

Bilete: 885,722 lei (178.000 euro)

Sponsorizări și publicitate: 4,595,526 lei (925.000 de euro)

Drepturi de difuzare: 2,523,185 lei (508.000 de euro)

Activități comerciale: 727,963 lei (146.500 de euro)

Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale: 16,584,899 lei (3,3 milioane de euro)

Alte venituri din exploatare: 192,935 lei (39.000 de euro)

Astfel, FC Argeș a înregistrat în anul 2025 venituri totale de aproximativ 5,1 milioane de euro, cu 1,6 milioane de euro mai mult față de anul 2024.

