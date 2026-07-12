 Dilemă pentru fanii Craiovei Liga Campionilor sau  semifinala explozivă de la CM 2026? +6 foto
Returul meciului Craiova - Vitebsk este programat în aceeași zi cu semifinala de la CM 2026 Argentina - Anglia/ FOTO: sportpictures + IMAGO/ montaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Dilemă pentru fanii Craiovei Liga Campionilor sau semifinala explozivă de la CM 2026?

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 18:34
  • Suporterii Universității Craiova vor avea o seară complicată miercuri: meciul favoriților cu ML Vitebsk, din turul I preliminar al Ligii Campionilor sau blockbusterul Anglia - Argentina din semifinalele CM 2026.
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Meciul din Bănie pornește de la un confortabil 4-1 la general pentru campioana României.

Duelul de pe „Ion Oblemenco” este programat la ora 20:30, iar finalul partidei se va suprapune cu semifinala de foc de la CM Anglia - Argentina.

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Dilemă pentru fanii Craiovei: Liga Campionilor sau Cupa Mondială

În acest context, suporterii Universității Craiova vor avea de făcut o alegere. În cazul în care Vitebsk nu reușește o minune și duce meciul în prelungiri, partida din Bănie ar urma să se termine în jurul orei 22:30.

Astfel, un suporter care merge la stadion va ajunge acasă, în cel mai bun caz, în jurul orei 23:00, când ar trebui să înceapă repriza secundă a duelului de gală de la CM.

În stagiunea precedentă, oltenii au avut cea mai mare medie de spectatori pe teren propriu din Liga 1, peste 15.000 de fani la fiecare meci.

În plus, pentru noul sezon, clubul a stabilit un record all-time la abonamente, depășind pragul de 10.000 de abonamente vândute.

FOTO. ML Vitebsk - U Craiova 1-4, meciul tur din preliminariile Ligii Campionilor

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova
Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova

Galerie foto (6 imagini)

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova
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Deținători drepturilor TV au ajustat programul din Liga 1

Finala Campionatului Mondial este programată duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 22:00.

În aceeași zi se vor juca și două meciuri din Liga 1, însă deținătorii drepturilor TV, Prima Sport și Digi Sport, au ajustat programul astfel încât partidele din campionatul intern să nu se suprapună cu ultimul act al turneului final.

Astfel, duelul dintre U Cluj și Farul se va juca de la ora 17:00, în timp ce Petrolul - Dinamo va începe la 19:30.

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