Pariu între două companii uriașe  Ce s-a întâmplat după victoria Angliei la Mondial: „Ne place noul vostru look”

Companiile aeriene British Airways și Norwegian Air au pus un pariu inedit înaintea sfertului de finală de la CM 2026 dintre Anglia și Norvegia, scor 2-1 d.prel.

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Conform înțelegerii, compania din țara care urma să piardă duelul avea obligația să își înlocuiască, pentru o perioadă, logo-ul de pe Instagram cu cel al rivalei, scrie mirror.co.uk.

Norwegian Air a respectat pariul după victoria Angliei

Zis și făcut. În urma calificării englezilor în semifinale, Norwegian Air s-a conformat. A schimbat fotografia de profil cu logo-ul British Airways și a transmis și un mesaj:

„Deși turneul s-a încheiat pentru noi, acest pariu amical va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.

Le urăm Angliei și celor de la British Airways mult succes în semifinală și sperăm din toată inima să reușiți să aduceți trofeul acasă!”.

Gestul a fost a fost rapid lăudat online:

„Respect pentru Norwegian Air! Majoritatea companiilor aeriene au nevoie de șase luni și 14 aprobări pentru a schimba un logo” a comentat contul oficial al celor de la Malaysia Airlines.

„Am pierdut meciul, dar am câștigat cu mult spirit sportiv. Respect, Norvegia!”, a transmis și Wonderful Indonesia.

„De două ori mai multe zboruri BA de urmărit astăzi! Îmi place spiritul!”, a fost gluma făcută de Flightradar24.

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British Airways are o cifra de afaceri de 33 de miliarde de euro și transportă anual aproximativ 40 de milioane de pasageri la destinații de pe tot globul. Norwegian Air are o cifră de afaceri de 3 miliarde de euro și transportă anual aproximativ 25 de milioane de persoane.

Norvegienii contestă calificarea Angliei

Deși Norvegia a deschis scorul prin Schjelderup, în minutul 36, nordicii s-au văzut egalați înainte de pauză, după reușita lui Jude Bellingham.

Cu toate acestea, reușita mijlocașului a fost contestată vehement de norvegieni.

Înainte de gol, portarul Nyland a degajat balonul, iar din imagini pare că acesta a lovit sky cam-ul care filmează jocul de la înălțime.

Mingea a sărit la Anderson, care a declanșat atacul care a adus Angliei golul egalizator.

Deși momentul nu s-a observat în timp real la televizor, cei prezenți pe stadion au văzut.

Norvegienii au protestat, cei mai vocali fiind chiar portarul Nyland și Erling Haaland, dar și antrenorul Solbakken.

Scorul a rămas 1-1 până la finalul celor 90 de minute, iar Anglia a obținut calificarea în semifinale după golul marcat chiar în startul prelungirilor. Va înfrunta învingătoarea dintre Argentina și Elveția pentru un loc în finală.

FIFA susține că balonul nu a lovit camera

La finalul meiului, FIFA a emis un comunicat în care a arătat și informațiile de pe senzorul din balon, care nu a reacționat în momentul în care norvegienii susțineau că a lovit camera.

„Înainte de golul Angliei cu Norvegia din minutul 45+2, senzorul conectat la mingea nu a reacționat cât timp a fost în aer. Prin urmare, nu există dovezi că mingea a atins cablul camerei și că traiectoria balonului a fost schimbată”, se arată în comunicatul FIFA.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

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