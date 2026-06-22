 UEFA a decis Ce se va întâmpla la EURO 2028, după ce noua regulă FIFA i-a înfuriat pe toți la CM 2026

UEFA a anunțat că nu vor exista pauze de hidratare la toate meciurile de la EURO 2028.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În decembrie 2025, FIFA a anunțat că va introduce pauze de hidratare la toate meciurile de la CM 2026, câte una la mijlocul fiecărei reprize, indiferent de condițiile meteo.

UEFA a anunțat că nu vor exista pauze de hidratare la toate meciurile de la EURO 2028

Măsura a stârnit numeroase controverse, iar UEFA a anunțat că nu o va adopta pentru EURO 2028, turneu care va fi găzduit de Anglia, Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord și Irlanda în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028.

Singura condiție pentru acordarea pauzelor de hidratare la următorul Campionat European este ca temperatura să depășească 35 de grade, scrie The Telegraph.

Înaintea fiecărui meci, un delegat UEFA va măsura temperatura cu un termometru digital specializat. Pauzele de hidratare vor fi obligatorii doar atunci când temperatura depășește valoarea de 35°C.

Orice alte pauze pentru hidratare, atunci când temperatura se situează sub acest prag, rămân la latitudinea arbitrului, se arată în regulamentul UEFA.

Naționala Mexicului în timpul pauzelor de hidratare/ Foto: IMAGO

Nume mari au reacționat după primele meciuri fragmentate în sferturi la CM 2026

Mauricio Pochettino, selecționerul naționalei Statelor Unite, și-a exprimat rezervele față de această regulă:

„Nu-mi place această măsură. O accept doar când condițiile sunt extreme. Dacă vremea este bună, este inutilă”.

Dar nu toți antrenorii au o problemă cu această nouă regulă. Spre deosebire de selecționerul SUA, Carlo Ancelotti susține că pauza de hidratare i-a permis să le ofere indicații jucătorilor săi și să ajusteze sistemul tactic.

Interesant este că în meciul cu Maroc (1-1), Brazilia a marcat la șase minute de la reluarea jocului după o astfel de pauză, prin reușita lui Vinicius.

„Poți să le explici jucătorilor o problemă. Poți face o ajustare tactică care poate fi foarte bună”, a spus Ancelotti.

La fel ca Selecao, Canada a egalat la scurt timp după o pauză de hidratare în remiza cu Bosnia (1-1).

Scoția a marcat singurul gol al meciului cu Haiti tot la capătul unui moment de revigorare, în timp ce Australia a reușit primul gol în circumstanțe similare în victoria cu 2-0 împotriva Turciei.

Ca jucător, nu cred că este ceva grozav. Când pierzi, vrei să marchezi, iar când conduci, vrei să ții mingea. Cred că astfel de pauze întrerup ritmul jocului. Juan Mata, campion mondial cu Spania în 2010 la ITV Sport

Fox a întârziat cu publicitatea. Arbitrul le-a cerut jucătorilor să aștepte 40 de secunde

În mod normal, pauzele de hidratare durează trei minute, dar deținătorii de drepturi nu pot lansa spoturile publicitare decât la 20 de secunde după ce arbitrul anunță „stop-joc” și sunt obligați să revină live la stadion cu 30 de secunde înaintea reluării meciului.

Unele televiziuni nu respectă însă aceste reguli. Prima astfel de „infracțiune” s-a produs chiar la meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud 2-0.

Postul TV american Fox a ignorat limita impusă la jumătatea reprizei secunde și a ajuns să influențeze partida.

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio ar fi fost informat prin cască să nu reia jocul imediat, acesta le-a spus jucătorilor să mai aștepte 40 de secunde. Sud-africanii urmau să repornească duelul.

Totuși, Fox a întârziat și mai mult cu reclamele și a revenit în direct la stadion când meciul se reluase deja.

The Athletic scrie că unele televiziuni nu întrerup deloc transmisiunea pentru publicitate, altele o fac, în timp ce o a treia categorie împart ecranul, păstrând și imaginile live.

În România, Antena 1 folosește pauza de hidratare a jucătorilor pentru a difuza reclame.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport