 UEFA a decis Ce se va întâmpla la EURO 2028, după ce noua regulă FIFA i-a înfuriat pe toți la CM 2026
Jucătorii Suediei la CM în timpul pauzei de hidratare/ Foto: IMAGO
Campionate

UEFA a decis Ce se va întâmpla la EURO 2028, după ce noua regulă FIFA i-a înfuriat pe toți la CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 09:59
  • UEFA a anunțat că nu vor exista pauze de hidratare la toate meciurile de la EURO 2028.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În decembrie 2025, FIFA a anunțat că va introduce pauze de hidratare la toate meciurile de la CM 2026, câte una la mijlocul fiecărei reprize, indiferent de condițiile meteo.

Record bizar la Mondial Naționala care nu a mai fost învinsă din 2010 la turneul final, deși nu a ridicat niciodată trofeul
Citește și
Record bizar la Mondial Naționala care nu a mai fost învinsă din 2010 la turneul final, deși nu a ridicat niciodată trofeul
Citește mai mult
Record bizar la Mondial Naționala care nu a mai fost învinsă din 2010 la turneul final, deși nu a ridicat niciodată trofeul

UEFA a anunțat că nu vor exista pauze de hidratare la toate meciurile de la EURO 2028

Măsura a stârnit numeroase controverse, iar UEFA a anunțat că nu o va adopta pentru EURO 2028, turneu care va fi găzduit de Anglia, Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord și Irlanda în perioada 9 iunie - 9 iulie 2028.

Singura condiție pentru acordarea pauzelor de hidratare la următorul Campionat European este ca temperatura să depășească 35 de grade, scrie The Telegraph.

Înaintea fiecărui meci, un delegat UEFA va măsura temperatura cu un termometru digital specializat. Pauzele de hidratare vor fi obligatorii doar atunci când temperatura depășește valoarea de 35°C.

Orice alte pauze pentru hidratare, atunci când temperatura se situează sub acest prag, rămân la latitudinea arbitrului, se arată în regulamentul UEFA.

Naționala Mexicului în timpul pauzelor de hidratare/ Foto: IMAGO Naționala Mexicului în timpul pauzelor de hidratare/ Foto: IMAGO
Naționala Mexicului în timpul pauzelor de hidratare/ Foto: IMAGO

Nume mari au reacționat după primele meciuri fragmentate în sferturi la CM 2026

Mauricio Pochettino, selecționerul naționalei Statelor Unite, și-a exprimat rezervele față de această regulă:

„Nu-mi place această măsură. O accept doar când condițiile sunt extreme. Dacă vremea este bună, este inutilă”.

Dar nu toți antrenorii au o problemă cu această nouă regulă. Spre deosebire de selecționerul SUA, Carlo Ancelotti susține că pauza de hidratare i-a permis să le ofere indicații jucătorilor săi și să ajusteze sistemul tactic.

Interesant este că în meciul cu Maroc (1-1), Brazilia a marcat la șase minute de la reluarea jocului după o astfel de pauză, prin reușita lui Vinicius.

„Poți să le explici jucătorilor o problemă. Poți face o ajustare tactică care poate fi foarte bună”, a spus Ancelotti.

La fel ca Selecao, Canada a egalat la scurt timp după o pauză de hidratare în remiza cu Bosnia (1-1).

Scoția a marcat singurul gol al meciului cu Haiti tot la capătul unui moment de revigorare, în timp ce Australia a reușit primul gol în circumstanțe similare în victoria cu 2-0 împotriva Turciei.

Ca jucător, nu cred că este ceva grozav. Când pierzi, vrei să marchezi, iar când conduci, vrei să ții mingea. Cred că astfel de pauze întrerup ritmul jocului. Juan Mata, campion mondial cu Spania în 2010 la ITV Sport

Fox a întârziat cu publicitatea. Arbitrul le-a cerut jucătorilor să aștepte 40 de secunde

În mod normal, pauzele de hidratare durează trei minute, dar deținătorii de drepturi nu pot lansa spoturile publicitare decât la 20 de secunde după ce arbitrul anunță „stop-joc” și sunt obligați să revină live la stadion cu 30 de secunde înaintea reluării meciului.

Unele televiziuni nu respectă însă aceste reguli. Prima astfel de „infracțiune” s-a produs chiar la meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud 2-0.

Postul TV american Fox a ignorat limita impusă la jumătatea reprizei secunde și a ajuns să influențeze partida.

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio ar fi fost informat prin cască să nu reia jocul imediat, acesta le-a spus jucătorilor să mai aștepte 40 de secunde. Sud-africanii urmau să repornească duelul.

Totuși, Fox a întârziat și mai mult cu reclamele și a revenit în direct la stadion când meciul se reluase deja.

The Athletic scrie că unele televiziuni nu întrerup deloc transmisiunea pentru publicitate, altele o fac, în timp ce o a treia categorie împart ecranul, păstrând și imaginile live.

În România, Antena 1 folosește pauza de hidratare a jucătorilor pentru a difuza reclame.

Citește și

A înjurat prim-ministrul după promovare Portarul spaniol, reacție incredibilă la sărbătoarea echipei » Cum a explicat gestul 
Campionate
23:39
A înjurat prim-ministrul după promovare Portarul spaniol, reacție incredibilă la sărbătoarea echipei » Cum a explicat gestul
Citește mai mult
A înjurat prim-ministrul după promovare Portarul spaniol, reacție incredibilă la sărbătoarea echipei » Cum a explicat gestul 
„A spus ceea ce simțim cu toții” Comentatorii BBC, fără menajamente, în timpul meciului Cehia - Africa de Sud 1-1: „Trebuie să dispară!”
Campionatul Mondial
09:22
„A spus ceea ce simțim cu toții” Comentatorii BBC, fără menajamente, în timpul meciului Cehia - Africa de Sud 1-1: „Trebuie să dispară!”
Citește mai mult
„A spus ceea ce simțim cu toții” Comentatorii BBC, fără menajamente, în timpul meciului Cehia - Africa de Sud 1-1: „Trebuie să dispară!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
UEFA cm 2026 euro 2028 pauze de hidratare
Știrile zilei din sport
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Campionatul Mondial
20:10
Ronaldo, primul all time A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Citește mai mult
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Campionatul Mondial
18:40
Bombă în Spania! Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Citește mai mult
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Campionate
17:00
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Citește mai mult
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Superliga
16:05
Ajutați de „câini” Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Citește mai mult
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
A cerut să plece de la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
22:28
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
22:34
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Top stiri
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Campionatul Mondial
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Citește mai mult
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Campionate
17:44
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Citește mai mult
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Campionate
17:42
Regretul lui Răzvan Lucescu Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Citește mai mult
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
B365
22.06
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
Citește mai mult
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share