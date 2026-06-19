„A spus ceea ce simțim cu toții” Comentatorii BBC, fără menajamente, în timpul meciului Cehia - Africa de Sud 1-1: „Trebuie să dispară!”

Steve Wilson și Steve Warnock, comentatorii BBC, și-au exprimat opiniile despre pauza de hidratare din a doua repriză a partidei Cehia – Africa de Sud 1-1 de la CM.

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În decembrie anul trecut, FIFA a anunțat că va introduce pauze de hidratare la toate meciurile de la CM 2026, câte una la mijlocul fiecărei reprize.

Steve Wilson: „E timpul pentru încă o pauză inutilă de hidratare”

Măsura de trei minute este aplicată la toate meciurile și continuă să stârnească dezbateri.

Comentatorul BBC Steve Wilson și-a exprimat foarte clar opiniile pe această temă, în minutul 68 al partidei dintre Cehia și Africa de Sud, când americanca Tori Penso a oprit partida pentru pauză de hidratare.

„E timpul pentru încă o pauză inutilă de hidratare” , a spus Wilson, pe fondul huiduielilor venite din tribune.

„Aceasta este reacția spectatorilor. Nu o vor. Jucătorii nu au nevoie de ea. Cu toții știm de ce a fost introdusă” (n.r. aluzie la faptul că aceste întreruperi sunt de fapt pauze comerciale menite să satisfacă interesele televiziunilor americane), a adăugat el, citat de sportbible.com.

Steve Warnock, fost fundaș la Liverpool și Blackburn, cel care a comentat cu Wilson și-a exprimat și el dezaprobarea.

„Voiam doar să spun, Steve. Orice meci de fotbal care are nevoie de muzică în pauză… E pur și simplu inacceptabil, nu-i așa?. Nu e deloc bine”, a spus el.

Wilson a replicat: „Nu. Îți pot garanta fără nicio îndoială că, dacă Scandinavia va găzdui vreodată un Campionat Mondial, vom avea și noi pauze de hidratare. Nu cred că vor dispărea. Sunt prea profitabile”.

Iritat de gândul unor viitoare pauze de hidratare în fotbal, Warnock a adăugat: „Trebuie să dispară. Ăsta nu e jocul pe care îl iubim”.

Reacțiile celor doi s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

„Steve Wilson a spus ceea ce simțim cu toții despre pauzele de hidratare false și enervante, iar Steve Warnock, s-a pronunțat și el împotriva muzicii inutile difuzate în timpul meciului.

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Mauricio Pochettino, selecționerul naționalei Statelor Unite, și-a exprimat rezervele față de această regulă:

„Nu-mi place această măsură. O accept doar când condițiile sunt extreme. Dacă vremea este bună, este inutilă”.

Dar nu toți antrenorii au o problemă cu această nouă regulă. Spre deosebire de selecționerul SUA, Carlo Ancelotti susține că pauza de hidratare i-a permis să le ofere indicații jucătorilor săi și să ajusteze sistemul tactic.

Intresant este că în meciul cu Maroc (1-1), Brazilia a marcat la șase minute de la reluarea jocului după o astfel de pauză, prin reușita lui Vinicius.

„Poți să le explici jucătorilor o problemă. Poți face o ajustare tactică care poate fi foarte bună”, a spus Ancelotti.

La fel ca Selecao, Canada a egalat la scurt timp după o pauză de hidratare în remiza cu Bosnia (1-1).

Scoția a marcat singurul gol al meciului cu Haiti tot la capătul unui moment de revigorare, în timp ce Australia a reușit primul gol în circumstanțe similare în victoria cu 2-0 împotriva Turciei.

Ca jucător, nu cred că este ceva grozav. Când pierzi, vrei să marchezi, iar când conduci, vrei să ții mingea. Cred că astfel de pauze întrerup ritmul jocului. Juan Mata, campion mondial cu Spania în 2010 la ITV Sport

Fox a întârziat cu publicitatea. Arbitrul le-a cerut jucătorilor să aștepte 40 de secunde

În mod normal, pauzele de hidratare durează trei minute, dar deținătorii de drepturi nu pot lansa spoturile publicitare decât la 20 de secunde după ce arbitrul anunță „stop-joc” și sunt obligați să revină live la stadion cu 30 de secunde înaintea reluării meciului.

Unele televiziuni nu respectă însă aceste reguli. Prima astfel de „infracțiune” s-a produs chiar la meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud 2-0.

Postul TV american Fox a ignorat limita impusă la jumătatea reprizei secunde și a ajuns să influențeze partida.

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio ar fi fost informat prin cască să nu reia jocul imediat, acesta le-a spus jucătorilor să mai aștepte 40 de secunde. Sud-africanii urmau să repornească duelul.

Totuși, Fox a întârziat și mai mult cu reclamele și a revenit în direct la stadion când meciul se reluase deja.

The Athletic scrie că unele televiziuni nu întrerup deloc transmisiunea pentru publicitate, altele o fac, în timp ce o a treia categorie împart ecranul, păstrând și imaginile live.

În România, Antena 1 folosește pauza de hidratare a jucătorilor pentru a difuza reclame.

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