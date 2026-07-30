„Nu e un dezastru? Atunci ce e?” Discursul lui Filipe Coelho după eliminarea Craiovei din Liga Campionilor a stârnit un val de critici

U Craiova - Levski 2-2 (2-3 la general). Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul campioanei României, a fost aspru criticat după eliminarea din Liga Campionilor.

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul campioanei României, a fost aspru criticat după eliminarea din Liga Campionilor. Gică Craioveanu (58 de ani), Basarab Panduru (56 de ani) și Eugen Neagoe (58 de ani) nu l-au iertat pe portughez după declarațiile sale de la finalul meciului.

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Coelho a avut un discurs surprinzător și a încercat să minimizeze eșecul, spunând că o echipă din România nu s-a mai calificat în faza principală a Ligii Campionilor din sezonul 2013/2014.

U Craiova - Levski 2-3 la general. Gică Craioveanu: „Mie nu mi-a plăcut discursul, punct!”

Fostul internațional Gică Craioveanu consideră că Filipe Coelho are de dat explicații pentru această eliminare, ținând cont că în această vară s-au investit câteva milioane de euro în transferuri, pentru a avea un lot cât mai competitiv.

„Mie nu-mi place discursul (n.r. al lui Coelho). Eu nu cumpăr discursul ăsta! Vreau să-i spun domnului Coelho că a primit cel mai bun lot din ultimii ani în fotbalul românesc, iar vara aceasta s-au cheltuit 5,5 milioane de euro.

Au fost cheltuiți ca dumneavoastră să faceți performanță. Ce mă interesează pe mine meciul cu Petrolul? Cu tot respectul pentru Petrolul și campionatul României. Dumneavoastră aveți cel mai bun lot din ultimii ani, ce mă interesează pe mine de când nu s-a mai calificat o echipă românească?

Spuneți-mi ce am făcut în seara asta, cu ce am surprins echipa adversă. Mie nu mi-a plăcut discursul, punct! Poate sunt mai vehement în seara asta, dar e o mare decepție.

Cum să vinzi așa ceva? Nu e un dezastru? Păi, atunci ce e? A, e meciul sezonului pentru Craiova, corect!”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

U Craiova își va continua aventura europeană în turul trei din Europa League, unde va da peste KuPS Kuopio, campioana ultimelor două ediții din Finlanda.

Basarab Panduru și Eugen Neagoe, după eliminarea Craiovei: „ N-ai învăţat nimic”/„Încă o dezamăgire”

Eugen Neagoe a evidențiat jocul sub așteptări al Craiovei din prima repriză, în special în primele 16 minute, atunci când a încasat două goluri.

„Prima repriză foarte slabă, Craiova a început temătoare, fără pressing, fără agresivitate. Craiova a egalat contrar a tot ce se întâmplase în prima repriză, unde, în afara de un şut al Nsimba, nu a avut nimic!

Când au egalat jucătorii de la Levski erau intr-o debandadă, nu ştiau pe unde e mingea, dar după s-a jucat de la o poartă la alta, dar nici fizic nu mai putea nici Craiova.

Cu toate că a odihnit mulţi jucători şi, culmea, că cel mai proaspăt a fost Nsimba pentru că cel mai bun antrenament e tot jocul. Din păcate, asta este, încă o dezamăgire după înfrângerea cu Dinamo (n.r. scor 1-5).

Acum, trebuie concentrare maximă pentru Petrolul şi următorul meci din Europa. E un progres dacă ajunge Craiova în Europa League”, a declarat Eugen Neagoe, conform primasport.ro.

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Basarab Panduru avea alte așteptări de la campioana României în returul cu Levski: „Şi acolo ai luat gol în minutul 8, ai zis că înveţi ceva... N-ai învăţat nimic. Mă aşteptăm să mai dea Craiova un gol, dar nu s-a întâmplat” .

Pentru U Craiova urmează meciul cu Petrolul de sâmbătă, de la ora 21:30, din etapa #3 din Liga 1, care va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Filipe Coelho: „Nu e un dezastru. Nimeni din România n-a mai ajuns de 14 ani în Liga Campionilor”

După meci, tehnicianul a încercat să evidențieze doar părțile pozitive, nu și eliminarea care a venit, din nou, mult prea devreme pentru o campioană a României.

„Cred că au fost două goluri diferite (n.r. - ale adversarului). Unul a venit în urma unei lovituri libere laterale. Nu am fost pregătiți pentru a doua minge și a fost un început prost, iar cel de-al doilea gol a venit în urma unei aruncări de la margine.

Cred că la aruncările de la margine nu suntem eficienți, iar la acest nivel prețul pe care îl plătim este mare. Însă îmi place să analizez întregul meci și, astfel, cred că demonstrăm cât de puternici suntem ca și club, ca suporteri, ca echipă.

Sunt foarte mândru de jucători și știu că unii dintre voi preferă să considere că este un dezastru. Nu este un dezastru, pentru că în ultimii 14 sau 13 ani nimeni din România nu a ajuns în Liga Campionilor. Demonstrăm că ne dorim, că încercăm și, așa cum le-am spus jucătorilor, sunt foarte mândru de ei.

Este începutul sezonului. Trebuie să continuăm să muncim, dar trebuie să corectăm, desigur, aceste momente, mai ales fazele fixe în defensivă, pentru că am primit trei goluri astfel.

Un gol la Sofia din corner, altul din aruncare de la margine și încă unul dintr-o lovitură liberă laterală. Așadar, trebuie să ne îmbunătățim, dar permiteți-mi să spun un lucru: am jucat împotriva unei echipe foarte bune”, a declarat Coelho, la Digi Sport.

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