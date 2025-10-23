FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali, finanțatorul echipei, a criticat dur prestația roș-albaștrilor din meciul etapei #3 din Europa League.

Patronul regretă mai ales una dintre schimbări.

Meciul a început rău pentru roș-albaștri, care au încasat două goluri rapide.

Echipa antrenată de Elias Charalambous și-a revenit treptat, dar a reușit să marcheze doar un singur gol, prin Bîrligea.

FCSB - Bologna 1-2 . Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!”

Becali l-a criticat pe Șut, care în minutul 8 a încercat o întoarcere în jumătatea FCSB-ului, dar a pierdut posesia, oferindu-le astfel celor de la Bologna oportunitatea de a ataca.

„Ce să zic? Meciul l-a pierdut Șut. Dacă faci o greșeală și primești gol în minutul 9 se duce totul de râpă. Așa a fost. Bologna nu a fost o echipă extraordinară.

Am greșit și eu, l-am scos pe Thiam, l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu George Popescu? Dacă le dai un cadou în minutul 9, se demoralizează echipa.

Să vină perioada de transferuri și să vadă Șut, care era cel mai bun, să vadă cum e să stea pe bancă și o să rupă banca.

Șut, tu te crezi șeful la echipa asta? Bați tu totul? El s-a dus să ia mingea, e jupân Șut. Să vedem ce jupân o să fie pe bancă”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

FCSB a pierdut duelul de pe Arena Națională și rămâne cu cele 3 puncte acumulate în prima etapă, atunci când a învins-o pe Go Ahead Eagles, scor 1-0.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport