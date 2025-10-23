FCSB - BOLOGNA 1-2. Adrian Șut (26 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani) au comentat înfrângerea din etapa #3 a Europa League.

Adrian Șut a comis o eroare de proporții la prima reușită a celor de la Bologna, atunci când a pierdut posesia, oferindu-le astfel celor de la Bologna oportunitatea de a ataca.

Imediat după finalul partidei, Gigi Becali, finanțatorul echipei, l-a criticat dur pe mijlocaș.

FCSB - BOLOGNA. Adrian Șut: „Nu comentez declarațiile patronului”

„Am început meciul foarte prost. Ulterior ne-am revenit și am avut atitudine. Cel puțin în repriza a doua clar puteam face mult mai mult.

Despre arbitraj nu aș vrea să vorbesc. Au fost câteva momente în care putea judeca diferit, dar nu comentez.

La primul gol este greșeala mea, nu am luat decizia corectă la acea fază. Am avut o idee, dar nu am reușit să pasez și s-a produs acea greșeală.

(n.r. despre criticile din partea patronului) Nu vreau să comentez declarațiile dânsului. Dacă el consideră că eu sunt vinovat atunci cu siguranță voi munci mai mult pe viitor.

Cred că, pe final de primă repriză, ne-am ridicat nivelul. În partea a doua am avut multe situații bune, dar, din păcate, nu am reușit să egalăm. Nu am văzut faza penalty-ului, Bîrli (n.r. Bîrligea) știe cel mai bine ce a fost acolo”, a declarat Adrian Șut.

E o perioadă lungă în care nu reușim să legăm rezultate. Ne pare rău în primul rând pentru suporteri, pentru familii și apoi pentru noi. Avem un program dificil, în primul rând trebuie să ne axăm pe meciurile de campionat pentru că avem nevoie de puncte ca să ne apropiem de play-off. Adrian Șut

Daniel Bîrligea: „Puteam obține mai mult”

„Cred că se putea mai mult azi. Puteam face lucrurile mai bine, poate cu puțin noroc aduceam un punct acasă. Am luat două goluri prea repede în prima repriză și asta ne-a dezechilibrat. Am revenit apoi dar nu a fost de ajuns.

(n.r. despre faza la care a cerut penalty) A fost 100%. Eu am cerut doar respect pe final de meci, dar văd că în Europa nu prea ne ajută VAR-ul. Sunt chestii care se pot da dar nu se acordă.

Poate suntem noi obișnuiți cu arbitrajul din România și trebuie să ne adaptăm la ce e în Europa. Încercăm să facem lucrurile cât mai bine, cu siguranță nu ne face cinste această perioadă.

Știm că toți cei care ne susțin sunt frustrați, și noi suntem, dar trebuie să muncim, să facem mult mai mult și să ne revenim”, a declarat Daniel Bîrligea.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport