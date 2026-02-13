Update la palmaresul Craiovei Transfermarkt a efectuat modificări după decizia instanței din 5 februarie. Cum a împărțit trofeele „Științei”
Update la palmaresul Craiovei Transfermarkt a efectuat modificări după decizia instanței din 5 februarie. Cum a împărțit trofeele „Științei"

Ștefan Neda
Publicat: 13.02.2026, ora 21:35
Actualizat: 13.02.2026, ora 23:45
  • Transfermarkt, site-ul specializat în cotele de piață ale jucătorilor, a făcut o serie de modificări în privința palmaresului istoric al Universității Craiova.

FC U Craiova, clubul deținut de Adrian Mititelu, a primit câștig de cauză în privința palmaresului, după decizia Curții de Apel Timișoara din data de 5 februarie 2026, care a generat noi contre între oficialii celor două cluburi din Bănie.

Transfermarkt a modificat palmaresul Universității Craiova, conform deciziei instanței

În urmă cu câteva zile, instanța a venit cu o nouă decizie, prin care doar a menținut hotărârea inițială a Tribunalului Dolj din 2017.

Ce susținea instanța la acea vreme? Că palmaresul din perioada 1948-1991 nu aparține clubului sportiv de drept public, CS Universitatea Craiova, ci clubului FC U Craiova SA, deținut de Adrian Mititelu și intrat recent în faliment.

Astfel, cele 4 titluri de campioană și cele 5 Cupe ale României au ajuns din nou în dreptul clubului FC U Craiova, însă decizia mai poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, așa cum intenționează să facă U Craiova, clubul lui Mihai Rotaru.

Site-ul german transfermarkt.com a luat în considerare decizia instanței și a efectuat ca atare modificările în privința trofeelor.

Palmaresul FC U Craiova. Foto: captură transfermarkt.com
Palmaresul FC U Craiova. Foto: captură transfermarkt.com

Între timp, clubul oltean din Liga 1 a rămas doar cu palmaresul obținut din 2013 și până în prezent.

Palmaresul Universității Craiova, clubul din Liga 1. Foto: captură transfermarkt.com
Palmaresul Universității Craiova, clubul din Liga 1. Foto: captură transfermarkt.com

13:26
13:06
13:23
11:06
