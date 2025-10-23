Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați” +30 foto
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 16:41
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 16:41
  • Adrian Mutu (46 de ani) a vorbit pentru Gazzetta dello Sport despre partida celor de la FCSB cu Bologna din runda #3 din Europa League.
  • Fostul atacant de la Fiorentina și Juventus le-a transmis italienilor că trebuie să fie atenți la trei fotbaliști ai campioanei României.
  • FCSB - Bologna se joacă astăzi, de la 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Campioana României a pus în vânzare tichetele pentru meciul cu echipa italiană în urmă cu o săptămână, iar cu două zile înainte de meci se vânduseră deja peste 23.000 de bilete.

FCSB - Bologna. Adrian Mutu: „Cel mai mare pericol vine din mijlocul terenului”

Întrebat care sunt cei mai periculoși jucători de la FCSB, Adrian Mutu a precizat că Bologna trebuie să fie atentă la Denis Alibec, Darius Olaru și Adrian Șut.

Este Alibec, îl cunosc bine. Este un talent pur, unul dintre acei jucători care, dacă are o zi bună, te poate răni într-o clipă. Are clasă, vede poarta, joacă între linii, dar are nevoie de motivație. Dacă este inspirat… Dacă nu, tinde să «dispară».

Apoi este Darius Olaru, căpitanul echipei. Este un jucător complet, inteligent, are mișcări și o tehnică bună, este unul dintre cei mai constanți jucători din România. El este cel care poate face diferența și în Europa.

Un alt jucător care nu trebuie subestimat este Adrian Șut, are jocul de picior excelent, viteză bună și un șut bun din afara careului.

Nu cunosc formația. Aș spune că cel mai mare pericol vine din mijlocul terenului: dacă Bologna pierde posesia în timpul construcției jocului, știe să contraatace bine”, a declarat Adrian Mutu, potrivit gazzetta.it.

Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Bologna din Europa League (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Bologna din Europa League (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Adrian Mutu, despre slăbiciunea FCSB: „Va avea de suferit”

Adrian Mutu a subliniat punctele forte ale echipei antrenate de Elias Charalambous, dar și slăbiciunile acesteia.

„Este o echipă ofensivă, care încearcă să-și impună ritmul, dar nu reușește întotdeauna să mențină aceeași intensitate pe durata celor 90 de minute.

Îi place să dețină posesia, dar uneori se expune prea mult în defensivă. Este periculoasă dacă o lași să joace între linii, dar dacă o presezi și o forțezi să se apere, are dificultăți.

În Europa, diferența fizică și tactică este vizibilă. Așadar, dacă Bologna joacă așa cum știe, adică cu pressing înalt, ritm și pase de calitate, Steaua (n.r. - FCSB) va avea de suferit”, a mai adăugat fostul atacant.

În Italia, Mutu a jucat pentru Fiorentina, Verona, Juventus, Parma, Cesena și Inter Milano.

Programul FCSB în Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. Antrenamentul celor de la FCSB înainte de meciul cu Bologna

