„Tu, la Canal!” Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei, în anii de glorie ai echipei: „Dacă nu înțelegeți...”

Marius Lăcătuș (62 de ani) și Gabi Balint (63 de ani), foști jucători legendari ai Stelei, au vorbit despre metoda prin care Valentin (78 de ani), fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, îi „șantaja” pe fotbaliști înaintea meciurilor.

Cele două glorii, care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, au rememorat amintiri din perioada de dinaintea revoluției române din 1989, atunci când fiul soților Ceaușescu era foarte apropiat de clubul Steaua.

Cum îi „șantaja” Valentin Ceaușescu pe jucătorii Stelei

Marius Lăcătuș a povestit momentele în care fiul soților Ceaușescu le spunea jucătorilor de la Steaua că trebuie să dea totul, altfel va pune în aplicare „Legea 18”.

„Valentin avea o chestie: «Cine vrea să joace pentru Steaua joacă pentru Steaua! Pentru cine nu, eu garantez că e liber să plece unde vrea!

Dar cei care rămâneți trebuie să faceți rezultate. Dacă nu înțelegeți de vorbă bună, există Legea 18». Aia cu venituri ilicite.

După 1990 l-am întrebat «Ce era aia cu Legea 18?». «Nu știu, auzisem și eu că se vorbea despre Legea 18, tuturor le era frică și am spus-o și eu așa către voi»”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit iamsport.ro.

Gabi Balint a vorbit și el despre subiect: „Legea 18 se referea la șefi de restaurante, la alții! Pe noi ne mai amenința ministrul Olteanu așa, în glumă, că ne trimite la Petroșani, în mină, la Canal. «Lăcătuș, tu de unde ești?». «De la Brașov. Tu, la Canal!»”.

Când îți spune asta cu o zi, două înainte de meci… «Vedeți că la patru dimineața se ridică patul la garnizoană!»... Marius Lăcătuș

Legea nr18/1968, cunoscută drept „Legea ilicitului”, era un instrument prin care statul putea aplica sancțiuni împotriva celor care nu-și puteau gestiona veniturile sau bunurile.

Regimul comunist a transformat această lege într-o adevărată armă, deoarece oricine putea fi anchetat dacă ar fi fost reclamat de o altă persoană sau dacă pur și simplu era considerat suspect.

Pedepsele, așa cum era de așteptat, erau și ele pe măsură. Plecau de la confiscarea bunurilor până la închisoare.

