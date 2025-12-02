Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei

Rizespor - Pendikspor 6-1. Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul gazdelor, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

„Tricolorul” nu mai marcase de aproape două luni.

Rizespor a reușit să deschidă scorul, în minutul 15, când Samet Akaydin l-a învins pe Deniz Dilmen.

VIDEO. Valentin Mihăilă, gol și pasă de gol în Rizespor - Pendikspor 6-1

În minutul 24, Valentin Mihăilă a primit o pasă, în flancul stâng, de la Loide Augusto. Internaționalul român a avansat, a intrat în careu și a centrat pe jos.

Mingea a ajuns la Mithat Pala, la bara a doua, care a înscris cu un șut din prima.

Çaykur Rizespor, Mithat Pala ile Pendikspor karşısında farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/xb0gIpUHiM — Fotomaç (@fotomac) December 2, 2025

Șapte minute mai târziu, Samet Akaydin i-a trimis o pasă lui Valentin Mihăilă, care se afla la aproximativ 20 de metri de poartă.

Extrema a intrat în careu, a șutat la semiînălțime în colțul drept al porții lui Deniz Dilmen și a marcat, stabilind scorul pauzei.

ÇAYKUR RİZESPOR, İLK YARIM SAATTE FİŞİ ÇEKTİ!



Valentin Mihaila, Çaykur Rizespor'u 3-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/iaAn63znWd — Fotomaç (@fotomac) December 2, 2025

În repriza secundă, Rizespor a punctat prin Ibrahim Olawoyin (min. 48), Loide Augusto (min. 50) și Taaha Șahin (min. 83).

Singurul gol al divizionarei secunde a fost marcat în minutul 88, de jamaicanul Jonson Clarke-Harris.

În urma victoriei de pe „Caykur Didi”, Rizespor s-a calificat în faza grupelor Cupei Turciei.

286 de minute a jucat Valentin Mihăilă în acest sezon

Pe lângă reușita din partida cu Pendikspor, din Cupa Turciei, Mihăilă și-a mai în cont un gol în duelul cu Antalyaspor, din etapa #8 a Superligii Turciei, 5-2.

3.000.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, conform Transfermarkt.

