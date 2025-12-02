Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei

- Rizespor - Pendikspor 6-1. Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul gazdelor, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.
- „Tricolorul” nu mai marcase de aproape două luni.
Rizespor a reușit să deschidă scorul, în minutul 15, când Samet Akaydin l-a învins pe Deniz Dilmen.
VIDEO. Valentin Mihăilă, gol și pasă de gol în Rizespor - Pendikspor 6-1
În minutul 24, Valentin Mihăilă a primit o pasă, în flancul stâng, de la Loide Augusto. Internaționalul român a avansat, a intrat în careu și a centrat pe jos.
Mingea a ajuns la Mithat Pala, la bara a doua, care a înscris cu un șut din prima.
Șapte minute mai târziu, Samet Akaydin i-a trimis o pasă lui Valentin Mihăilă, care se afla la aproximativ 20 de metri de poartă.
Extrema a intrat în careu, a șutat la semiînălțime în colțul drept al porții lui Deniz Dilmen și a marcat, stabilind scorul pauzei.
În repriza secundă, Rizespor a punctat prin Ibrahim Olawoyin (min. 48), Loide Augusto (min. 50) și Taaha Șahin (min. 83).
Singurul gol al divizionarei secunde a fost marcat în minutul 88, de jamaicanul Jonson Clarke-Harris.
În urma victoriei de pe „Caykur Didi”, Rizespor s-a calificat în faza grupelor Cupei Turciei.
Pe lângă reușita din partida cu Pendikspor, din Cupa Turciei, Mihăilă și-a mai în cont un gol în duelul cu Antalyaspor, din etapa #8 a Superligii Turciei, 5-2.