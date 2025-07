Valentin Mihăilă (25 de ani) a intrat pe lista de transferuri a celor de la Lecce.

Impresarul Ioan Becali a confirmat interesul clubului italian, care a înaintat deja o ofertă, însă oficialii își fac griji în privința situației medicale a jucătorului.

Mihăilă este tot mai aproape de o despărțire de Parma în această vară și nu duce lipsă de oferte.

Președintele lui Lecce: „Evaluările sunt în desfășurare”

Conducerea lui Lecce a confirmat interesul pentru internaționalul român, însă există îngrijorări legate de situația medicală a acestuia.

„Mihăilă este un jucător care are caracteristicile unui sistem 4-3-3 pur, dar în ultimii ani a avut unele probleme medicale.

Evaluările tehnice și cele legate de starea jucătorului sunt în curs de desfășurare”, a spus președintele lui Lecce, Sticchi Damiani, potrivit alfredopedulla.com.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, potrivit transfermarkt.com

Ioan Becali: „Când le spun salariul, închid telefonul”

Impresarul lui Mihăilă, Ioan Becali, a vorbit și el despre oferta italienilor, dar și despre alte cluburi interesate de acesta, unde salariul reprezentat obstacolul principal.

„Da, Lecce a făcut o ofertă. Cluburile se pot pune de acord. Mihăilă vine în seara asta (n.r. 6 iulie) din Grecia, probabil mă văd cu el și vom vedea.

Din păcate, el a fost accidentat în ultimele 3 luni și nu a apucat să joace. Mihăilă încă mai are de spus multe, pentru că mai are doar 25 de ani. Trebuia să spună multe și toți am crezut că la Parma va spune, dar nu prea a reușit.

Echipe din Austria, Grecia m-au întrebat de el, dar din urma unui calcul s-a arătat că a jucat 48, 49% din meciurile jucate de Parma în ultimii cinci ani. Atunci, când le spun de salariul pe care îl are îmi închid telefonul.

Directorul sportiv de la Rapid Viena mi-a spus că nu e problemă să se înțeleagă cu Parma. I-am spus cât câștigă jucătorul și atunci mi-a închis telefonul: «La noi este salariul maxim e de 450.000 de euro pe an».

Lecce e dispusă să-i plătească salariul de la Parma pe doi ani și încă doi, adică patru ani. Să nu uităm că Lecce e de cinci ani în Serie A. Dacă vrea să-l ia, atunci înseamnă că vrea să rămână în Serie A.

La Mihăilă e încă în vogă și e la vârsta la care se poate relansa. Trebuie să se gândească că în acești doi ani trebuie să demonstreze și apoi să meargă undeva să câștige milioane”, a spus Ioan Becali, potrivit digisport.ro.

