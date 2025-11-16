„Singura scăpare” Valeriu Iftime propune un înlocuitor pentru Mircea Lucescu: „E clar că nu va mai continua la baraj”
Valeriu Iftime/ Foto: Facebook
Nationala

„Singura scăpare” Valeriu Iftime propune un înlocuitor pentru Mircea Lucescu: „E clar că nu va mai continua la baraj”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 21:36
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 21:44
  • BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valeriu Iftime (65 de ani) a comentat înfrângerea „tricolorilor” din preliminariile CM 2026.
  • Patronul celor de la FC Botoșani crede că Mircea Lucescu (80 de ani) nu va sta pe bancă la baraj și îl propune selecționer pe Ladislau Boloni (72 de ani).

România a ratat orice șansă de a termina pe locul 2 în grupa H a preliminariilor CM 2026, odată cu eșecul din Bosnia. Cu toate acestea, „tricolorii” vor merge la baraj grație parcursului din Nations League.

Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani,  cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”
Citește și
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani, cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”
Citește mai mult
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani,  cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”

BOSNIA - ROMÂNIA. Valeriu Iftime: „Mircea Lucescu trebuie să-și asume eșecul”

Iftime a vorbit despre partida pierdută de România la Zenica și crede că Mircea Lucescu își va încheia mandatul după meciul cu San Marino (18 noiembrie), ultimul din preliminariile CM 2026.

„M-am trezit cu o durere de cap…Vă spun sincer că îmi doream foarte mult să câștigăm în Bosnia. Însă, această înfrângere este a lui Mircea Lucescu, iar el trebuie să și-o asume. Apoi, jucătorii, FRF și LPF. Aici am ajuns din cauza a tot ceea ce se întâmplă la noi.

Mă doare că Mircea Lucescu va ieși din fotbal șifonat, dar trebuia să se gândească foarte bine la ceea ce va face.

Are o vârstă și nu-i trebuia bătaia asta de cap. A avut o carieră excepțională, cea care se va încheia cu un rezultat prost pentru el și pentru noi toți.

Pentru că e clar că el nu va mai continua la baraj, iar cine are de tras niște concluzii eu cred că și le-a tras de mult timp față de antrenorul Mircea Lucescu de acum.

Am văzut un Mircea Lucescu destul de pierdut în propriile idei tactice.

După meciul cu Austria mulți vorbeau despre dânsul, că vezi Doamne am câștigat meciul datorită dumnealui și a sclipirilor sale de geniu în antrenorat. Total fals!

Am avut noroc chior în meciul cu Austria. Iar în Bosnia fotbalul nu se joacă doar o repriză, primă repriză în care noi trebuia să mai dăm încă vreo trei goluri

Nu am dat, iar după pauză Mircea Lucescu nu a avut niciun fel de reacție la mutările tactice ale selecționerului Bosniei. Nu a avut nicio reacție în blocarea schimbărilor acestuia”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.

Valeriu Iftime: „Boloni, singura noastră scăpare”

Oficialul de la FC Botoșani a declarat că Ladislau Boloni ar fi cea mai bună variantă pentru echipa națională.

Tehnicianul este liber de contract de vara trecută, când s-a despărțit de Metz.

„Mircea Lucescu trebuie să își asume această clasare pe locul trei într-o grupă facilă, iar la baraj eu mi-aș dori să mergem cu Ladislau Boloni.

Loți Boloni e singura noastră scăpare. Este omul care ne trebuie și este un antrenor cu mare experiență. Vă repet: îmi pare rău că Mircea Lucescu își va încheia cariera cu acest eșec”, a concluzionat Iftime pentru sursa citată.

  • Ladislau Boloni a mai fost selecționerul României în perioada 2000-2001

Iftime, relație specială cu Ladislau Boloni

În anul 2022, Ladislau Boloni a fost foarte aproape de revenirea pe banca tehnică a naționalei României.

Negocierile cu FRF au eșuat, iar în cele din urmă, Edi Iordănescu a fost cel ales pentru a-i conduce pe „tricolori”.

La acea vreme, Iftime i-a luat apărarea lui Boloni și susținea faptul că președintele FRF, Răzvan Burleanu, împreună cu colaboratorii săi, i-au impus tehnicianului anumite clauze contractuale absurde, menite să-l îndepărteze.

„Singura chestiune care m-a afectat foarte tare este faptul că nu l-a lăsat antrenorul naționalei pe domnul Boloni.

Eu cred că Boloni era varianta care emula tot, strângea totul, spărgea bula asta de neputință pe care o avem acum.

Eu am stat de vorbă cu Boloni. Avea niște chestii care mi se păreau revoluționare. I-au pus niște condiții ca să-și bată joc de el. Eu vă garantez că nu se poate, dar să dea Dumnezeu să poată domnul Iordănescu”, declara Iftime în anul 2022, pentru sport.ro.

13
meciuri a bifat Ladislau Boloni pe banca României (8 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri)

Citește și

„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Nationala
20:47
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Citește mai mult
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!”
Superliga
19:49
Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!”
Citește mai mult
Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
mircea lucescu romania Ladislau Boloni bosnia valeriu iftime preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
Nationala
16.11
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Citește mai mult
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Nationala
16.11
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Citește mai mult
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Campionatul Mondial
16.11
Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Citește mai mult
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Campionatul Mondial
16.11
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Citește mai mult
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:27
„De gheață!” Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România + ironia fanilor bosniaci: „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
„De gheață!”  Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România +  ironia fanilor bosniaci : „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
22:00
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
23:42
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre  dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
22:53
Nadia, pe „Bernabeu” VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Nadia, pe „Bernabeu”  VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la  primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Top stiri din sport
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Nationala
16.11
FRF face reclamație la FIFA Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Citește mai mult
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Superliga
16.11
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Citește mai mult
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Stranieri
16.11
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant
Citește mai mult
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Nationala
16.11
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Citește mai mult
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 7 rapid 9 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share