„Singura scăpare” Valeriu Iftime propune un înlocuitor pentru Mircea Lucescu: „E clar că nu va mai continua la baraj”

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valeriu Iftime (65 de ani) a comentat înfrângerea „tricolorilor” din preliminariile CM 2026.

Patronul celor de la FC Botoșani crede că Mircea Lucescu (80 de ani) nu va sta pe bancă la baraj și îl propune selecționer pe Ladislau Boloni (72 de ani).

România a ratat orice șansă de a termina pe locul 2 în grupa H a preliminariilor CM 2026, odată cu eșecul din Bosnia. Cu toate acestea, „tricolorii” vor merge la baraj grație parcursului din Nations League.

BOSNIA - ROMÂNIA. Valeriu Iftime: „Mircea Lucescu trebuie să-și asume eșecul”

Iftime a vorbit despre partida pierdută de România la Zenica și crede că Mircea Lucescu își va încheia mandatul după meciul cu San Marino (18 noiembrie), ultimul din preliminariile CM 2026.

„M-am trezit cu o durere de cap…Vă spun sincer că îmi doream foarte mult să câștigăm în Bosnia. Însă, această înfrângere este a lui Mircea Lucescu, iar el trebuie să și-o asume. Apoi, jucătorii, FRF și LPF. Aici am ajuns din cauza a tot ceea ce se întâmplă la noi.

Mă doare că Mircea Lucescu va ieși din fotbal șifonat, dar trebuia să se gândească foarte bine la ceea ce va face.

Are o vârstă și nu-i trebuia bătaia asta de cap. A avut o carieră excepțională, cea care se va încheia cu un rezultat prost pentru el și pentru noi toți.

Pentru că e clar că el nu va mai continua la baraj, iar cine are de tras niște concluzii eu cred că și le-a tras de mult timp față de antrenorul Mircea Lucescu de acum.

Am văzut un Mircea Lucescu destul de pierdut în propriile idei tactice.

După meciul cu Austria mulți vorbeau despre dânsul, că vezi Doamne am câștigat meciul datorită dumnealui și a sclipirilor sale de geniu în antrenorat. Total fals!

Am avut noroc chior în meciul cu Austria. Iar în Bosnia fotbalul nu se joacă doar o repriză, primă repriză în care noi trebuia să mai dăm încă vreo trei goluri

Nu am dat, iar după pauză Mircea Lucescu nu a avut niciun fel de reacție la mutările tactice ale selecționerului Bosniei. Nu a avut nicio reacție în blocarea schimbărilor acestuia”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.

Valeriu Iftime: „Boloni, singura noastră scăpare”

Oficialul de la FC Botoșani a declarat că Ladislau Boloni ar fi cea mai bună variantă pentru echipa națională.

Tehnicianul este liber de contract de vara trecută, când s-a despărțit de Metz.

„Mircea Lucescu trebuie să își asume această clasare pe locul trei într-o grupă facilă, iar la baraj eu mi-aș dori să mergem cu Ladislau Boloni.

Loți Boloni e singura noastră scăpare. Este omul care ne trebuie și este un antrenor cu mare experiență. Vă repet: îmi pare rău că Mircea Lucescu își va încheia cariera cu acest eșec”, a concluzionat Iftime pentru sursa citată.

Ladislau Boloni a mai fost selecționerul României în perioada 2000-2001

Iftime, relație specială cu Ladislau Boloni

În anul 2022, Ladislau Boloni a fost foarte aproape de revenirea pe banca tehnică a naționalei României.

Negocierile cu FRF au eșuat, iar în cele din urmă, Edi Iordănescu a fost cel ales pentru a-i conduce pe „tricolori”.

La acea vreme, Iftime i-a luat apărarea lui Boloni și susținea faptul că președintele FRF, Răzvan Burleanu, împreună cu colaboratorii săi, i-au impus tehnicianului anumite clauze contractuale absurde, menite să-l îndepărteze.

„Singura chestiune care m-a afectat foarte tare este faptul că nu l-a lăsat antrenorul naționalei pe domnul Boloni.

Eu cred că Boloni era varianta care emula tot, strângea totul, spărgea bula asta de neputință pe care o avem acum.

Eu am stat de vorbă cu Boloni. Avea niște chestii care mi se păreau revoluționare. I-au pus niște condiții ca să-și bată joc de el. Eu vă garantez că nu se poate, dar să dea Dumnezeu să poată domnul Iordănescu”, declara Iftime în anul 2022, pentru sport.ro.

13 meciuri a bifat Ladislau Boloni pe banca României (8 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri)

