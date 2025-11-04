Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, a reacționat după ce Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul echipei, a dezvăluit că ar vrea să se retragă din activitate.

FC Botoșani a încheiat turul sezonului regulat al Superligii pe prima poziție a clasamentului, cu 32 de puncte. Pe locul secund se află Rapid, cu același număr de puncte.

Valeriu Iftime: „Eu nu cred că Leo se lasă de fotbal așa ușor”

În ciuda rezultatelor neașteptate pe care le înregistrează FC Botoșani în această ediție a Superligii, Leo Grozavu ar dori să se retragă din activitate pentru a petrece mai mult timp cu familia.

Finanțatorul clubului FC Botoșani nu crede, totuși, că Leo Grozavu se va retrage, pentru că echipa sa este pe primul loc în campionat.

„Leo este un antrenor foarte bun pentru România și asta se vede. A dus Botoșaniul pe primul loc și nimeni nu se aștepta la asta.

Asta înseamnă că cel mai mare merit este al lui. Eu nu cred că Leo se lasă de fotbal așa ușor. Mai mult decât să antreneze liderul din România ce poate să vrea (n.r. - râde)?

Poate să caute oferte din LaLiga sau Serie A. Să știți că toți antrenorii sunt ca niște ostași care pleacă la luptă doar cu rucsacul și cu pușca.

Familia e la locul ei, doar nu își fac casă la Botoșani... Mai ales că meseria de antrenor este instabilă în România. Nu cred că Leo va renunța vreodată la locul 1 și să plece în altă parte. Eu țin foarte mult la el”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

1,79 de puncte per meci este media lui Leo Grozavu în actualul mandat, început la data de 7 ianuarie 2025

Leo Grozavu se gândește să se retragă din antrenorat: „Vreau să mă deconectez”

„Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.

Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a spus Leo Grozavu la Botoșăneanul TV, potrivit sport.ro.

Antrenorul mai are contract cu FC Botoșani până în vara anului 2027.

Leo Grozavu traversează cel mai bun mandat de la FC Botoșani

Leo Grozavu a petrecut mai multe mandate pe banca celor de la FC Botoșani, însă actualul este cel mai prolific.

FC Botoșani este lider de 5 etape consecutive în Liga 1 și are cel mai bun atac din campionat (28 de goluri marcate).

De asemenea, clubul din Moldova are și cea mai bună apărare din Superliga (11 goluri primite).

De-a lungul carierei de antrenor, Leo Grozavu le-a mai pregătit pe: Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli Timișoara, Petrolul, Sepsi și Poli Iași.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport