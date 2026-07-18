„Croitoru s-a speriat ca Tuchel” Patronul FC Botoșani, reacție fermă după ce antrenorul și-a înjurat jucătorii: „Voi pune mâna pe telefon”

Valeriu Iftime (66 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a reacționat după derapajele suburbane ale lui Marius Croitoru (45 de ani).

Tehnicianul moldovenilor și-a înjurat mai mulți jucători în timpul partidei cu FC Voluntari (2-2).

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În primă fază, patronul celor de la FC Botoșani a vorbit despre jocul echipei și a comparat abordarea din repriza secundă cu cea a lui Thomas Tuchel, selecționerul Angliei.

Valeriu Iftime: „Croitoru s-a speriat de meci”

„Am luat un punct în deplasare, dar parcă în a doua repriză Croitoru al meu s-a transformat în Tuchel ăla de la Anglia. S-a speriat de meci și ne-am aglomerat cu fundași centrali, mijlocași centrali, la fel ca jocul englezilor din fața argentinienilor.

Dar totuși, mi se pare că Marius Croitoru s-a speriat nu o dată… de zece ori mai rău ca Tuchel.

Nu pot să vă spun acum ce obiectiv îi voi pune lui Marius Croitoru, eu vreau play-off, asta e clar, dar vreau să mai aștept vreo trei-patru meciuri și apoi voi spune. Eu sunt realist.

După venirea lui Marius Croitoru s-au reglat lucrurile în jocurile de acasă, dar în deplasare nu îmi place ce văd. Și după venirea sa, dar văd că și acum că nu prea jucăm mai nimic în deplasare.

Zici că ne speriem de bombe, chiar nu îmi dau seama ce naiba ce se întâmplă. Nici pe Hervin Ongenda nu prea îl văd în formă. Iar la Markovic îmi devin clare unele lucruri”, a spus Iftime, citat de prosport.ro.

Valeriu Iftime: „Nu sunt de acord cu un astfel de limbaj”

Oficialul moldovenilor a vorbit și despre faptul că Marius Croitoru și-a înjurat jucătorii în timpul meciului cu FC Voluntari. Iftime a dezvăluit că va avea o discuție urgentă cu tehnicianul pe această temă.

„Sunt convins că o să mă întrebați și despre limbajul lui Croitoru, nu?

O să vă scutesc eu de întrebarea asta și o să vă spun clar că eu nu sunt de acord cu un astfel de limbaj. Și pe la antrenamente Marius tot cam așa se comportă și nu e deloc în regulă.

El își poate transforma unii jucători în dușmani și nu e bine deloc pentru noi toți cei de la Botoșani acest lucru. Trebuie toți să fim uniți pentru binele echipei, nu dușmani între noi.

Nu doresc, Doamne ferește!, ca la un moment dat totul să se transforme într-un comportament mai bărbătesc acolo între ei.

Din acest motiv voi pune mâna pe telefon și îl voi suna pe Marius ca să discut cu el și să îl mai temperez. Noi toți îl știm pe Marius, că pune mult suflet în tot ceea ce face, dar e mult mai indicat să își controleze limbajul”

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