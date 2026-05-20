Vasile Mogoș e campion al României cu U Craiova
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 22:49
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 22:49
  • Vasile Mogoș (33 de ani) urmează să o părăsească pe U Craiova în această vară, când îi expiră contractul.
  • Fundașul își dorește să se întoarcă în Italia, unde ar fi dorit de FC Sudtirol, formație ce luptă pentru supraviețuirea în Serie B.

Vasile Mogoș a câștigat eventul cu gruparea din Bănie, însă ar fi hotărât să revină în Italia pentru a fi mai aproape de familie.

Vasile Mogoș ar putea ajunge la Sudtirol, dacă echipa se va salva de la retrogradare

Fotbalistul care a participat la EURO 2024 cu România ar avea mai multe oferte, iar printre acestea s-ar numără și FC Sudtirol, formație care l-a mai dorit în 2022, scrie gsp.ro.

În acest moment, echipa luptă pentru supraviețuirea în Serie B.

În play-off-ul de menținere în eșalonul secund din Italia, FC Sudtirol o întâlnește pe Bari. În tur, cele două formații au remizat, scor 0-0. Returul este programat vineri.

  • Asti, Real Vicenza, Delta PT, Lumezzane, Teramo, Reggiana, Ascoli, Cremonese, Chievo Verona și Crotone sunt echipele la care Mogoș a evoluat în Italia.

Sorin Cârțu i-a anunțat plecarea

Plecarea lui Vasile Mogoș de la echipă a fost anunțată de Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova.

„Tot ce înseamnă grupul de investitori la Craiova gândesc investiţiile şi vor acţiona. Nu au venit doar să ia campionatul. Se va da un restart şi anul ăsta se va face altfel.

Am stat printre ei şi ştiu că sunt oameni potenţi. Vor da cât trebuie. Au 5%, domnul Rotaru are 51%, dar vor acţiona fără niciun fel de frică. Se încearcă să se acţioneze pozitiv.

Nu vreau să spun pe cine aş lua. Azi (n.r. marți) i-am spus domnului Rotaru că-mi place din România un stângaci care se mişcă foarte bine, dar nu vreau să se audă, ca după să se înceapă o licitaţie. Sunt jucători şi din România care ar face faţă. E de la o echipă care nu prea are nevoie de bani

Din apărare îţi pleacă Mogoş, a plecat Houri de la mijloc şi ne trebuie ceva pe specificul ăsta. Patru, cinci jucători nu e rău să aduci la echipă, pentru că e altfel te desfăşori în campionat.

Să nu umbli la lotul ăsta şi tot faci o figură frumoasă în campionat. Targetul acţionarilor este chestia asta internaţională, că tot ce s-a întâmplat anul trecut a fost ceva de nesperat”, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Vasile Mogoș a fost transferat de Craiova în luna februarie a anului trecut de la CFR Cluj. În tot acest timp, fundașul a jucat 32 de meciuri în tricoul oltenilor, reușind să înscrie o singură dată.

În acest sezon, Mogoș a jucat în 21 de partide, dar în play-off a bifat doar 12 minute, în partida cu U Cluj, scor 5-0, victoria care a adus titlul în Bănie.

450.000 de euro
este cota de piață a lui Vasile Mogoș, conform Transfermarkt

