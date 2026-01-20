Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a vorbit despre situația lui Antoine Baroan (25 de ani).

La finele anului 2025 au apărut tensiuni între jucătorul francez și antrenor, iar Antoine Baroan s-a numărat printre cei trei fotbaliști absenți din cantonamentul din Antalya, alături de Franz Stolz și Kader Keita.

Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”

Intrat în dizgrație după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid, Baroan are zilele numărate în Giulești.

Victor Angelescu a anunțat că încearcă să rezolve despărțirea de atacantul francez, pentru care alb-vișiniii vor să obțină și o sumă de bani.

S-a discutat că Baroan ar putea fi o varianta pentru Dinamo în această iarnă, deoarece a mai lucrat în trecut cu Zeljko Kopic și „câinii” caută atacant, însă președintele echipei din Grant spune că nu este cazul.

„Trebuie să mai rezolvăm plecări. Vrem să rezolvăm situația cu Baroan.

La veniri se poate să mai fie una. Sunt negocieri între noi și alte cluburi, între agenți și cluburi. Vrem bani pe el, normal. La Dinamo, din ce știu eu, nu”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.

400.000 de euro a plătit Rapid pentru transferul lui Baroan de la FC Winterthur (Elveția)

Cifrele lui Antoine Baroan:

Botev Plovdiv: 74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive

74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive Winterthur: 36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive

36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive Chamois Niort: 30 meciuri, două goluri

30 meciuri, două goluri Rapid: 15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă

15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă Ludogorets: 7 meciuri, două goluri, două pase decisive

Jucătorii plecați de la Rapid în această iarnă

Cristi Ignat (22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul

(22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad

(26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad Rareș Pop (20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul

(20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul Claudiu Micovschi (26 de ani), extremă stânga - vândut la FC Argeș pentru 40.000 de euro

(26 de ani), extremă stânga - vândut la FC Argeș pentru 40.000 de euro Franz Stolz (24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat

(24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat Christopher Braun (34 de ani), fundaș dreapta - vândut la CFR Cluj

La capitolul veniri, giuleștenii au obținut semnătura a trei jucători:

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

(26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

(22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport