„Jandarmeria a făcut exces de zel” Victor Angelescu, după ultimele conflicte din Giulești: „Poate erau câțiva care nu țineau cu Rapid”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a comentat conflictul dintre suporteri și Jandarmeria, de la evenimentul dedicat noului antrenor al echipei.

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Prezentarea lui Daniel Pancu din urmă cu o săptămână s-a lăsat cu scandal, după ce suporterii prezenți au fost controlați de Jandarmerie, așa cum se întâmplă la un meci oficial.

Victor Angelecu: „Jandarmeria a făcut exces de zel”

Acum, președintele grupării giuleștene e de părere că jandarmii au acționat mult prea dur, având în vedere evenimentul relativ restrâns.

„Nu a avut nicio legătură cu noi (n.r. - cu cei din conducere), ci cu Jandarmeria. (Suporterii) Nu au vrut să fie percheziționați de către Jandarmerie.

Noi organizasem împreună cu ei acest eveniment. Adică vorbisem înainte special pentru ca galeria să vină să-l susțină pe Daniel Pancu. Am spus și noi pe pagina noastră, și ei pe pagina lor.

Eu n-am fost, v-am zis, am fost plecat după ce s-a terminat pentru câteva zile și nu am fost la eveniment, ați văzut că a fost domnul Șucu.

Și am înțeles că Jandarmeria a făcut exces de zel. Acum poate erau câțiva jandarmi care nu țineau cu Rapid și au vrut să facă puțin exces de zel, cine știe?

Și au făcut ca la meci așa. Deși nu era un meci, era un eveniment, venea galeria, venea Daniel Pancu, cânta galeria, aprindeau 3 fumigene și aia era.

Și n-au vrut, au refuzat să fie percheziționați, să fie descălțați și n-au vrut să intre. Asta știu, n-am fost acolo”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

În plus, oficialul giuleștenilor crede că evenimentul nu prezenta un risc ridicat, având în vedere că nu era vorba de prezența unei galerii adverse:

Nu era un meci de fotbal, nu exista echipa adversă, dar Jandarmeria a venit. Știu că în ziua aia era și barajul Dinamo - FCSB, dar cred că au fost puțin cam duri. Până la urmă puteai să-i lași, intrau în peluză că nu era mare lucru, stăteau 20 de minute și plecau. Că până la urmă eram noi, Pancu și galeria, nu avea ce să se întâmple. Acum nu știu care era regula aici, că nu mă pricep. Dacă trebuie să te verifice tot sau nu. Bănuiesc că dacă vor, pot. Victor Angelescu, președinte Rapid

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