Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre primii doi jucători care pot părăsi formația giuleșteană în perioada de transferuri din iarnă.

După 1-2 cu FCSB, Constantin Gâlcă a declarat că Rapidul are nevoie de întăriri la nivelul lotului pentru a se bate cu șanse reale la titlu în Liga 1.

Victor Angelescu anunță schimbări la Rapid: „Nu ne vom opune”

Președintele Rapidului a confirmat că portarul Franz Stolz, împrumutat de la Genoa, și-ar dori să își încheie aventura în Giulești și să fie trimis de italieni la un club unde ar fi titular.

„Este o discuție, da. Vom avea o discuție finală cu el. Normal, din ce știm, își dorește să apere și să fie, poate, împrumutat altundeva. Dacă își dorește să se ducă altundeva, vom vorbi.

Bănuiesc că asta vrea, să fie împrumutat la altă echipă. Nu ne vom opune” a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

13 meciuri a jucat Stolz pentru Rapid, în care a primit 12 goluri. Portarul austriac a păstrat poarta intactă în patru rânduri

Victor Angelescu: „Dacă îl dăm și pe Jambor, rămânem descoperiți”

În schimb, în ceea ce îl privește pe Jambor, care a jucat 12 meciuri și a înscris un singur gol în acest sezon, conducerea nu ia în calcul o despărțire în acest moment.

„Nu ține doar de mine. Mai important este ce cred antrenorul și directorul sportiv. Ei trebuie să decidă cine rămâne. Ei își asumă. Nu știu cine va veni.

Vom avea o discuție și vom vedea cine sunt jucătorii de care nu am fost mulțumiți. Nu cred că se pune problema în acest moment să plece Jambor. Avem doi atacanți mari și lați.

Îi avem doar pe Koljic și Jambor. Dacă îl dăm și pe Jambor, rămânem descoperiți. Nu cred că se pune problema în acest moment. Ai nevoie de trei atacanți în lot. El are o atitudine foarte bună la antrenamente”, a mai spus Angelescu.

34 de goluri a înscris Rapid în Superliga în sezonul 2025-2026. Cel mai eficient marcator este Alexandru Dobre, care are 11 reușite. Dobre este urmat de Elvir Koljic, care are doar cinci goluri înscrise

Victor Angelescu: „ Mi-e greu să cred că vom ajunge la un consens cu Baroan”

O situație diferită este cea a lui Baroan, despre care conducerea a admis că sunt șanse mari să se ajungă la o despărțire.

Antoine Baroan a intrat în dizgrațiile lui Costel Gâlcă, după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale Rapidului.

„Și în cazul lui Baroan se va lua o decizie. Repet, așa cum am zis, noi nu acceptăm anumite lucruri și mi-e greu să cred că vom ajunge la un consens cu el.

Sunt șanse mari să plece. Este sub contract cu noi, dar nu cred că Costel se va mai baza pe el. Avem ținte de transferuri. Sunt și jucători din Superliga, și din străinătate”.

15 meciuri a jucat Baroan pentru Rapid, club pentru care a marcat doar două goluri

Constantin Gâlcă, la finalul meciului cu FCSB: „Ne trebuie jucători”

Tehnicianul Rapidului a declarat la flash-interviul de după meci că echipa sa are nevoie de întăriri pentru a se putea lupta la titlu.

„Am spus și până acum că am făcut 39 de puncte, mă așteptam să facem mult mai multe. Dar eu cred că ne mai trebuie jucători, la mijloc, în atac. Ne trebuie jucători cu personalitate.

Cantitate avem, dar ne trebuie jucători de calitate. Eu așa cred. Dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem, ne trebuie jucători”, a declarat Constantin Gâlcă, la finalul meciului.

