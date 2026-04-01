Omagiu emoționant   VIDEO. Cum au apărut jucătorii și oficialii Iranului amicalul cu Costa Rica » Infantino a fost în tribune

Jucătorii naționalei Iranului au intrat pe teren cu fotografii ale copiilor uciși în războiul din Orientul Mijlociu. Omagiul a avut loc înaintea amicalului cu Costa Rica, din Antalya , încheiat cu scorul de 5-0.

Gestul a fost un protest simbolic și un omagiu adus victimelor atacului cu rachetă asupra unei școli primare din Minab, Iran.

Autoritățile de la Teheran au anunțat că, în urma unui atac cu rachetă asupra școlii elementare Shajareh Tayyebeh din Minab, și-au pierdut viața peste 175 de persoane, majoritatea elevi și profesori.

La meciul amical cu Costa Rica, jucătorii iranului au ales să intre pe gazon cu fotografii ce înfățișau chipuri ale copiilor uciși în războiul cu SUA și Israel, notează today.rtl.lu.

The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026

„Iranul este victima unei agresiuni extrem de nedrepte și brutale. Prin urmare, echipa noastră națională are datoria de a-și manifesta solidaritatea cu poporul nostru”, a declarat ambasadorul Iranului la Ankara, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh.

La amicalul cu Nigeria, jucat tot în Turcia și pierdut 1-2, jucătorii iranieni au purtat banderole negre și au intrat pe teren cu ghiozdane de copii.

Gianni Infantino, prezent în tribune

Președintele UEFA a asistat și el la partida dintre Iran și Costa Rica.

Foto: IMAGO

Acesta încearcă cu orice preț să convingă naționala asiatică să se prezinte la CM 2026.

„Știm că situația este una foarte complicată, dar lucrăm la asta.

Vom face tot posibilul ca Iranul să participe la acest Campionat Mondial în cele mai bune condiții.

Iranul își reprezintă poporul, atât pe cei care trăiesc în Iran, cât și pe cei care trăiesc în afara țării.

S-au calificat la acest Campionat Mondial pe merit sportiv. A fost o echipă care s-a calificat foarte devreme.

Este o țară cu tradiție în fotbal. Vrem ca ea să joace. Va juca la Cupa Mondială.

Nu există planul B, C sau D. Este planul A”, declara recent Gianni Infantino într-un interviu acordat postului de televiziune mexican N+ Univision.

În urmă cu trei săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, afirma că participarea Iranului la CM 2026 în SUA ar putea reprezenta un pericol pentru „viața și siguranța” reprezentanților naționalei, la scurt timp după ce țara din Orient anunțase că nu va participa la turneul final.

Pe 17 martie, federația din Iran a transmis că poartă negocieri cu FIFA pentru mutarea partidelor de la Mondial în Mexic, una dintre celelalte țări gazdă.

Grupa Iranului de la CM 2026

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles

cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles

cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

