„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”

Nicolo Barella (29 de ani), mijlocașul lui Inter, a avut un conflict cu Mariano Troilo (22 de ani), fundaș la Parma, în timpul meciului în urma căruia nerazzurrii au devenit campioni.

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, l-a schimbat pe jucătorul său, iar acesta le-a dezvăluit colegilor ce i-a spus adversarul.

Deși Inter a câștigat fără emoții duelul din etapa #35 din Serie A, scor 2-0, și a cucerit titlul cu numărul 21 din istoria clubului, meciul de pe „Giuseppe Meazza” nu a fost lipsit de momente tensionate.

Inter - Parma 2-0 . Conflict între Barella și Troilo: „ Mi-a spus «Taci, prostule!»”

Scânteile au început să apară în minutul 36, când Troilo s-a ciocnit în careu cu Bastoni, la un corner. Stoperul Parmei începea deja să-i enerveze pe adversari.

În minutul 89, Troilo îl calcă pe Barella într-un duel, Lautaro Martinez intervine și îl împinge de compatriotul său. Italianul acuză dureri mari și îl ceartă pe Troilo, care îi răspunde: „Haide, ridică-te, nu te-am atins”.

În acel moment, Chivu voia să-l înlocuiască pe Akanji cu Acerbi, însă elvețianul îl întreabă pe Barella dacă vrea ca el să fie cel schimbat.

Mijlocașul îi liniștește pe toți, spune că vrea să rămână pe teren, dar continuă conflictul de la distanță cu Troilo, cei doi aruncându-și cuvinte dure.

Chivu vede ce se întâmplă și îi spune lui Acerbi, care urma să intre pe teren: „Ace, trebuie să-l schimb pe Bare, altfel…”. Românul vrea să evite o izbucnire a elevului său și o posibilă eliminare. Chivu strigă spre bancă, îi cere lui Frattesi să se pregătească.

Între timp, Lautaro încearcă să-l țină în frâu pe Barella și, până la urmă, acesta părăsește terenul. Chivu îl oprește, îl îmbrățișează și îi spune: „Calmează-te, știi că țin la tine”.

Ajuns la banca de rezerve, Barella le spune lui Marcus Thuram și Hakan Calhanoglu ce i-a transmis Troilo: „Știți ce mi-a spus? «Taci din gură, prostule, că nu mergi la Cupa Mondială». Dar pe el nu-l știe nimeni, nici măcar în Argentina!”. Francezul și turcul încep să râdă.

Imaginile nu au fost prezentate în timpul partidei, însă au fost transmise în rubrica BordoCAM de pe DAZN.

În august 2025, Parma a plătit aproximativ 8 milioane de euro pentru a-l transfera pe Mariano Troilo de la Belgrano. Fundașul are 0 în dreptul selecțiilor la reprezentativele Argentinei.

“¿SABES QUÉ ME DIJO? CÁLLATE, BOBO, QUE ESTÁS AFUERA DEL MUNDIAL. Pero ni siquiera saben quién es este en Argentina”.



Nicolò Barella quejándose de lo que le dijo el ARGENTINO Mariano Troilo en el cruce. 😅🇦🇷🇮🇹 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 5, 2026

Inter a dominat Serie A în acest sezon. Cu trei etape înainte de final, are 12 puncte peste Napoli, ocupanta locului 2, și 15 peste AC Milan, de pe 3.

Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

