Steaua nu găsește investitor Victor Pițurcă, despre ultimele negocieri: „Nu s-a rezolvat absolut nimic! De aici vine reticența”
Victor Pițurcă
Liga 2

Steaua nu găsește investitor Victor Pițurcă, despre ultimele negocieri: „Nu s-a rezolvat absolut nimic! De aici vine reticența”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 16:34
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 16:34
  • Victor Pițurcă (70 de ani), fostul jucător și antrenor al Stelei, este dezamăgit de faptul că, până acum, „militarii” nu au rezolvat problema promovării în Liga 1.
  • Steaua funcționează ca instituție de drept public, iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.
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La finalul lunii aprilie, ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat, dar nimic nu s-a concretizat.

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Victor Pițurcă: „Păcat că nu s-a rezolvat absolut nimic”

Victor Pițurcă este dezamăgit că Steaua nu a găsit până acum un investitor privat, dar este încrezător că această problemă se poate rezolva în sezonul viitor.

„Radu Miruță a dat o brumă de speranță legat de promovarea Stelei. Domnul ministru și-a dorit, am stat și eu de vorbă cu el, pe 8 mai. El și-a dorit, dar probabil că nu au fost societăți care să vină și să investească în club.

Păcat că nu s-a rezolvat absolut nimic. Sper ca măcar în campionatul care vine să putem să promovăm. Vom putea numai dacă se schimbă legea. Dacă se schimbă legea, e foarte simplu. Numai la noi este legea asta, nu știu de ce și cine a făcut-o.

Reticiența companiilor de a se asocia cu Steaua vine de la faptul că a fost o perioadă lungă în care Ministerul Apărării nu și-a dorit ca Steaua să fie condusă de un privat. Acum, când actualul ministru și-a dorit, iată că nu s-a ajuns la un consens, nu a venit nimeni să investească.

Știm foarte bine că totuși oamenii din sportul românesc au avut probleme cu legea. Probabil că mulți oameni care ar putea să investească la Steaua stau liniștiți, nu vor să iasă în lumina reflectoarelor.

Ăsta e un motiv pentru care nu vine nimeni. Probabil că ei nici nu sunt în domeniu. Ar trebui ca oamenii de afaceri să înțeleagă că și sportul este o afacere”, a declarat Victor Pițurcă, conform prosport.ro.

La Steaua, dacă investești, eu sunt convins că se pot scoate bani mulți, dacă sunt oameni profesioniști. Trebuie muncă multă la început și o echipă profesionistă care să-și facă treaba. Victor Pițurcă

Cum ar putea promova Steaua în Liga 1? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

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