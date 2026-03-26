„Am foarte mult respect pentru România” Montella despre Lucescu și calificare: ce i-a spus selecționerul României la final

Turcia - România 1-0. Selecționerul gazdelor, Vincenzo Montella, 51 de ani, a vorbit despre calificarea în finala barajului, în dauna „tricolorilor”

Turcia va juca împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie, în deplasare.

Montella: „Am foarte mult respect pentru România”

„Ne așteptam să fie așa meciul, suntem fericiți că nu am primit gol, am câștigat. Am fost răbdători, n-am lăsat spații. Am făcut un meci bun, am arătat maturitate.

Lucescu e o legendă, nu a fost o presiune mai mare că am evoluat împotriva lui. E antrenorul cu cele mai multe trofee din istorie poate, îl apreciez foarte mult. Am vorbit puțin după meci, ne-a urat succes pentru finală.

Am foarte mult respect pentru România”, a spus Montella la Prima TV.

El a vorbit și la conferința de presă despre Il Luce:

„Sunt atâtea amintiri cu Lucescu... La 35 de ani, când am debutat, am avut un meci cu Shakhtar, de-aia îl știu foarte bine. Când lucram la Milan, venea să-l vadă pe Calhanoglu.

Îl respect mult, la fel și Calhanoglu. E unul dintre cei mai mari antrenori din lume, pe locul 3 la trofee câștigate.

O persoană pe care o respect mult, unul dintre cei mai mai antrenori din istoria fotbalului, tot ce a câștigat spune atât de multe.

Sper să mă apropii și eu un pic de performanțele lui. L-am salutat cu mare afecțiune. E reciprocă această afecțiune.

A fost o plăcere și să-l înving, pentru că suntem competitivi. O carieră extraordinară, Calhanoglu crede la fel, și el a apreciat calitatea antrenorului Lucescu la fel de mult precum calitatea persoanei”.

Montella: „Aștept cu nerăbdare Slovacia sau Kosovo”

Fostul atacant italian a vorbit și în presa turcă despre partidă:

„Sunt foarte mulțumit de prestația pe care am arătat-o, pentru că am spus că nu va fi ușor. Adversarul a jucat defensiv pe tot parcursul primei reprize.

Am vorbit cu jucătorii noștri la pauză, trebuia să fim mai activi, să ajungem în spatele apărării.

Îi felicit pe Arda și Ferdi, am marcat un gol frumos. Jucătorii noștri au fost răbdători, nu au lăsat spațiile să devină prea mari. În final, am obținut victoria pe care ne-o doream.

Acum gândurile mele sunt la următorul adversar, îl aștept cu nerăbdare. Slovacia sau Kosovo... Nu contează cine este adversarul”.

Am crezut de la început că vom merge în SUA și vom face lucruri mărețe acolo. În ultimul meci trebuie să fim precauți. Este cea mai plină de caracter și de înaltă calitate echipă din istorie. Îl felicit pe antrenor! Am mai mers și am terminat pe locul trei, cine știe, poate ne vom întoarce cu trofeul în mână, cu voia lui Dumnezeu İbrahim Hacıosmanoğlu, președintele Federației turce

Kenan: „Sunt foarte mândru de această echipă”

Și decarul lui Juventus, Kenan Yildiz, a comentat partida împotriva României:

„Au fost foarte defensivi în prima repriză. Au avut 3 jucători pe mine. Pur și simplu nu am reușit să marcăm în prima repriză.

Am găsit golul în a doua și lucrurile au devenit mai bune.

Slovacia, Kosovo, nu contează. Trebuie să ne pregătim de orice.

Sunt foarte mândru de această echipă. Suntem o generație foarte bună. Haideți să facem tot posibilul! Nu am mers la Mondial de 24 de ani, nu este nevoie de vreo altă presiune”.

VIDEO Reacția lui Lucescu la golul marcat de Turcia: și-a pus mâinile în cap!

