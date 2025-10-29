Rădoi fuge de microfon 4 momente importante de la Sănătatea - U Craiova: Decizia antrenorului, protestul fanilor + ironie cu echipa lui Mititelu
Mirel Rădoi
Rădoi fuge de microfon 4 momente importante de la Sănătatea - U Craiova: Decizia antrenorului, protestul fanilor + ironie cu echipa lui Mititelu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 20:11
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 21:23
  • Sănătatea Cluj - U Craiova. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul echipei din Bănie, a luat o decizie surprinzătoare înainte de meciul din Cupa României, prima etapă din faza grupelor.

Chiar dacă Sănătatea Cluj este gazdă la partida din Grupa B, meciul cu Universitatea Craiova se desfășoară pe stadionul „Ion Oblemenco”, arena oltenilor.

Sănătatea Cluj - U Craiova. Mirel Rădoi a refuzat să apară în fața microfonului

Mirel Rădoi a refuzat să vină la flash-interviu înainte de startul partidei cu echipa antrenată de Vasile Miriuță, notează fanatik.ro. Tehnicianul oltenilor nu a susținut nici conferința de presă premergătoare meciului.

De precizat că, în Cupa României, antrenorii nu au obligația de a participa la aceste activități cu presa.

Decizia lui Mirel Rădoi ar putea avea legătură cu perioada tensionată din ultima vreme din tabăra Craiovei.

După remizele din Conference League, 1-1 cu Noah, respectiv din Liga 1, 0-0 cu Metaloglobus, antrenorul în vârstă de 44 de ani a luat în calcul plecarea de la Craiova.

Cu toate acestea, Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a confirmat pentru GOLAZO.ro că nu a existat vreo ședință în care să se fi discutat plecarea lui Mirel Rădoi.

În plus, în ultima perioadă, a existat și un conflict aprins între Rădoi și Ștefan Baiaram, chiar înainte de meciul cu Noah.

Chiar dacă antrenorul oltenilor nu a participat flash-interviu, Vasile Miriuță, antrenorul Sănătății Cluj, a vorbit în cadrul emisiunii „Liga DigiSport” despre meciul din Cupă. La Prima Sport 1, celălalt post care transmite partida, nu a existat o emisiune live înainte de meci.

Susținere pentru Rădoi

La meciul din Bănie asistă aproximativ 3.000 de spectatori.

Imediat după începerea reprizei secunde, un suporter a afișat un banner chiar în spatele băncii de rezerve, la Tribuna 1, cu textul „Rădoi, nu pleca!”.

Mesajul a fost afișat în contextul dorinței din ultimele zile a antrenorului oltenilor de a pleca de la echipă.

Foto: Captură/Prima Sport 1 Foto: Captură/Prima Sport 1
Foto: Captură/Prima Sport 1

Protestul fanilor olteni

Fanii Craiovei au protestat în legătură cu formatul Cupei României, luând loc doar la inelul 2 al Peluzei Nord.

La primul inel, care a rămas gol, au afișat un banner: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție / Ăsta e doar program TV, nu competiție”.

Foto: Captură/Prima Sport 1 Foto: Captură/Prima Sport 1
Foto: Captură/Prima Sport 1

Ironia lui Claudiu Chindriș

Fostul portar al lui FCU Craiova, rezervă azi la Sănătatea Cluj, a arătat ironic la încălzire un tricou al echipei patronate de Adrian Mititelu, cu care a venit special pe „Oblemenco”:

Chindriș, 26 de ani, a fost sub contract cu FCU Craiova între 2018 și 2020. Foto: Captură/Prima Sport 1 Chindriș, 26 de ani, a fost sub contract cu FCU Craiova între 2018 și 2020. Foto: Captură/Prima Sport 1
Chindriș, 26 de ani, a fost sub contract cu FCU Craiova între 2018 și 2020. Foto: Captură/Prima Sport 1

