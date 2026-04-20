„Nu există recunoștință”  Vlad Chiricheș, după ce a auzit ce a spus Becali: „Nu mă retrag. Poate să mă dea afară”

FARUL - FCSB 2-3. Vlad Chiricheș (36 de ani) a vorbit despre declarațiile pe care le-a dat Gigi Becali (67 de ani) despre el, după partida de la Ovidiu.

După meci, Becali l-a criticat din nou pe fotbalist, iar acesta i-a răspuns patronului la flash-interviu.

FARUL - FCSB. Vlad Chiricheș: „Nu există recunoștință”

Întrebat despre declarațiile lui Becali la adresa sa, Vlad Chiricheș a declarat:

„Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că, în general, în fotbal nu există recunoștință.

E meciul următor: dacă ești bun, probabil toată lumea se bucură, dacă nu, ești pe făraș.

Să vorbesc despre retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta.

Îmi doresc să mă simt bine. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut.

Clar, e patronul echipei și poate să mă dea afară, dar eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel s-a văzut că am fost în echipă și asta mă bucură.

După un alt meci, să facă o astfel de declarație, e clar că nu mai e nimic de zis, de schimbat”, a declarat Vlad Chiricheș, la Prima Sport.

Rugat să detalieze formularea „cât a fost Mirel”, în contextul în care s-a vorbit despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep, Chiricheș a declarat:

„Să vedem, citesc și eu știrile, na. Mai multe nu știu”.

Gigi Becali, despre Vlad Chiricheș, la finalul meciului cu Farul: „Mă bucur că s-a accidentat”

La finalul partidei, Becali a fost întrebat despre Vlad Chiricheș și a declarat:

„Am scăpat până la urmă de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el. Nu îi doresc o accidentare gravă, una care să ne scape de el. Îl scot de pe listă dacă e la meciul de Europa”, a spus Becali.

