Pleacă Gâlcă de la Rapid? Antrenorul giuleștenilor, despre o posibilă demitere: „E dreptul clubului să negocieze cu oricine”
Costel Gâlcă
Superliga

Pleacă Gâlcă de la Rapid? Antrenorul giuleștenilor, despre o posibilă demitere: „E dreptul clubului să negocieze cu oricine”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 16:21
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 16:21
  • Costel Gâlcă (54 de ani) a prefațat partida cu U Cluj și a vorbit despre viitorul său pe banca giuleștenilor.
  • U Cluj - Rapid se joacă sâmbătă, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Zvonurile despre posibila înlocuire a lui Costel Gâlcă cu Daniel Pancu au fost negate de președintele Victor Angelescu, însă tehnicianul de la Rapid a fost totuși întrebat, la conferință, despre o eventuală înlocuire a sa.

Când se joacă finala pentru Conference Modificare de ultimă oră: FRF a schimbat data finalei barajului. Cum arată calendarul
Citește și
Când se joacă finala pentru Conference Modificare de ultimă oră: FRF a schimbat data finalei barajului. Cum arată calendarul
Citește mai mult
Când se joacă finala pentru Conference Modificare de ultimă oră: FRF a schimbat data finalei barajului. Cum arată calendarul

Costel Gâlcă: „E dreptul clubului de a negocia cu oricine”

Antrenorul giuleștenilor nu este afectat de zvonurile pe care le aude și este conștient că rezultatele slabe pot duce la încheierea colaborării.

„E dreptul clubului de a negocia cu oricine, pentru mine nu are o importanță foarte mare. Normal că atunci când cauți un antrenor nou, când negociezi cu un antrenor nou, e clar că antrenorul e de vină.

Care prietenie să se strice? Nu. Aici suntem profesioniști, avem rezultate bine, nu avem rezultate, iar bine. Noi, antrenorii, știm că depindem de rezultate. La meciul de acasă cu Cluj, acolo s-au rupt multe, s-au accidentat jucători și nu i-am mai putut recupera.

(n.r. – Ce veți face din vară?) Hai să vorbim de meciuri și o să vedem din vară ce se va întâmpla, dacă clubul știe ce trebuie să facă, eu deocamdată nu”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit fanatik.ro.

Costel Gâlcă: „Am o relație normală cu Alex Dobre”

În plus, tehnicianul a vorbit și despre relația cu Alex Dobre, cu care a intrat în conflict luna trecută, după ce jucătorul a contestat tactica aleasă.

„Am o relație normală cu Dobre, am spus în momentul respectiv că a greșit, ce vreți mai mult, e jucător, trebuie să colaborăm.

Întrebați-l și pe el, nu e adevărat ce se scrie. Ce fac: ies de fiecare dată să spun că nu e adevărat asta?! Nu e adevărat. Dacă era adevărat, ieșeam și spuneam”, a mai spus Gâlcă.

Citește și

Mișcare, prevenție și recuperare Regina Maria și Kinetic, parteneri ai Sport Arena Streetball 2026
Publicitate
15:45
Mișcare, prevenție și recuperare Regina Maria și Kinetic, parteneri ai Sport Arena Streetball 2026
Citește mai mult
Mișcare, prevenție și recuperare Regina Maria și Kinetic, parteneri ai Sport Arena Streetball 2026
Trump șochează Ce a spus președintele miliardar despre  prețul exorbitant al biletelor la Mondial
Campionatul Mondial
15:03
Trump șochează Ce a spus președintele miliardar despre prețul exorbitant al biletelor la Mondial
Citește mai mult
Trump șochează Ce a spus președintele miliardar despre  prețul exorbitant al biletelor la Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
rapid bucuresti PLECARE costel galca alex dobre
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share