Costel Gâlcă (54 de ani) a prefațat partida cu U Cluj și a vorbit despre viitorul său pe banca giuleștenilor.

U Cluj - Rapid se joacă sâmbătă, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Zvonurile despre posibila înlocuire a lui Costel Gâlcă cu Daniel Pancu au fost negate de președintele Victor Angelescu, însă tehnicianul de la Rapid a fost totuși întrebat, la conferință, despre o eventuală înlocuire a sa.

Costel Gâlcă: „E dreptul clubului de a negocia cu oricine”

Antrenorul giuleștenilor nu este afectat de zvonurile pe care le aude și este conștient că rezultatele slabe pot duce la încheierea colaborării.

„E dreptul clubului de a negocia cu oricine, pentru mine nu are o importanță foarte mare. Normal că atunci când cauți un antrenor nou, când negociezi cu un antrenor nou, e clar că antrenorul e de vină.

Care prietenie să se strice? Nu. Aici suntem profesioniști, avem rezultate bine, nu avem rezultate, iar bine. Noi, antrenorii, știm că depindem de rezultate. La meciul de acasă cu Cluj, acolo s-au rupt multe, s-au accidentat jucători și nu i-am mai putut recupera.

(n.r. – Ce veți face din vară?) Hai să vorbim de meciuri și o să vedem din vară ce se va întâmpla, dacă clubul știe ce trebuie să facă, eu deocamdată nu”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit fanatik.ro.

Costel Gâlcă: „Am o relație normală cu Alex Dobre”

În plus, tehnicianul a vorbit și despre relația cu Alex Dobre, cu care a intrat în conflict luna trecută, după ce jucătorul a contestat tactica aleasă.

„Am o relație normală cu Dobre, am spus în momentul respectiv că a greșit, ce vreți mai mult, e jucător, trebuie să colaborăm.

Întrebați-l și pe el, nu e adevărat ce se scrie. Ce fac: ies de fiecare dată să spun că nu e adevărat asta?! Nu e adevărat. Dacă era adevărat, ieșeam și spuneam”, a mai spus Gâlcă.

